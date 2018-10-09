Общество

Михаил Ведерников: Проект «Великие имена России» - хорошая возможность для привлечения внимания к псковскому аэропорту

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассчитывает, что жители региона примут самое активное участие в выборе имени для аэропорта города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«В Псковской области много великих исторических имен, которые связаны с нашей древней землей, и я рассчитываю, что жители примут самое активное участие в голосовании, чтобы мы все вместе определили, как будет называться наш аэропорт», - сказал Михаил Ведерников.

По мнению главы региона, проект «Великие имена России» - хорошая возможность для привлечения дополнительного внимания к псковскому аэропорту, который обретает вторую жизнь. «Мы возобновили авиаперевозки по маршруту "Псков-Москва", завершается конкурс по акционированию "Псковавиа", логическим итогом которого будет приход инвестора с планами по реконструкции аэропорта».

Напомним, аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 45-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников. Сбором предложений занимается Общественная палата Псковской области. Офис располагается в здании Главпочтамта на Октябрьской площади Пскова и работает в будние дни с 10 до 17 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону (8112) 72-16-10.

После определения тройки имен-лидеров в каждом субъекте будет открыто онлайн и офлайн голосование. Результаты обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

Проект инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности и Российского военно-исторического общества.