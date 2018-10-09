Общество

Подписан акт готовности «Псковэнерго» к зиме

Подписан акт готовности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» к предстоящей зиме. Этому предшествовала комплексная проверка энергокомпании комиссией, в состав которой вошли представители ПАО «МРСК Северо-Запада» и регионального управления технадзора ПАО «Россети». Работу комиссии возглавлял заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению МРСК Северо-Запада Андрей Иванов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», в этом году готовность энергокомпаний к ответственному периоду проверялась с учетом вступивших в действие в июле новых Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением правительства РФ от 10.05.2017 № 543 и новой Методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утверждённой приказом министерства энергетики РФ от 27.12.2017 № 1233.

Члены комиссии оценивали сроки и качество выполнения графиков обследований и ремонта оборудования, укомплектованность аварийного запаса материалов, степень подготовки персонала к ведению аварийно-восстановительных работ, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности, проведение противоаварийных тренировок и т.д.

Руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Игорь Куроплин подтвердил, что на сегодняшний день производственные отделения электрических сетей «Псковэнерго» выполнили в установленные сроки все предписания уполномоченного органа государственного контроля и надзора. В общей сложности филиалом было исполнено 213 мероприятий по устранению замечаний ведомства.

Подготовка к зиме «Псковэнерго» предполагала в первую очередь реализацию масштабной ремонтной программы. Затраты на ее выполнение составили 283,8 млн рублей. В 2018 году были предусмотрены ремонт свыше 3 тыс. тыс. км воздушных линий электропередачи различных классов напряжения, 1024 подстанций распределительной сети 10/0,4 кВ, 74 выключателей 35/110 кВ на крупных центрах питания, а также расчистка почти 3,7 тыс. га просек в охранных зонах воздушных линий. К настоящему времени эти работы подходят к концу и будут полостью завершены до первых серьезных морозов.

Для проведения ремонтных работ при возникновении нарушений электроснабжения в «Псковэнерго» подготовлены 97 аварийно-восстановительных и 13 мобильных бригад, способных оказывать помощь за пределами своих сетевых районов. Они оснащены в общей сложности 149 единицами техники и аварийными осветительными установками «Световая башня» для обеспечения в случае необходимости ремонтных работ в ночное время. В арсенале энергетиков имеются бурильно-крановые машины и автоподъемники, электролаборатории, бульдозеры, трактора, самосвалы, снегоходы, бригадная колесная и гусеничная техника.

Заключены 15 соглашений с подрядными организациями на выполнение восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, по планам взаимодействия к аварийным работам могут привлекаться силы и средства Новгородского предприятия МЭС, подразделений МЧС, УМВД, РУП «Витебскэнерго» (по плану приграничного взаимодействия), а также техника и персонал Псковавтодора и муниципальных образований.

В соответствии с графиком проведены все запланированные совместные учения и тренировки по тематике, связанной с выполнением аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур и по вводу временных отключений электроэнергии.

Напомним, что предприятия электросетевого комплекса России традиционно подводят основные итоги своей деятельности в преддверии зимы. Подписание акта готовности является свидетельством того, что производственные отделения «Псковэнерго» выполнили все необходимые требования по подготовке электросетевого хозяйства региона к безаварийной работе в зимних условиях.