Общество

В Детском парке появился пеленальный столик

В псковском Детском парке появился пеленальный столик. Об этом сообщил на своей странице в Instagram заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Порой в работе помогают советы не равнодушных людей к развитию города. Не тех, что на любое действие или бездействие сокрушаются критикой, а тех, кто в режиме диалога с властью высказывается о своем видении, имеет свою точку зрения, знает, как эффективно решить ту или иную задачу», - отметил замглавы администрации, заметив, что теперь мамам с малышами, которые гуляют в Детском парке, станет немного комфортнее.

По словам Александра Коновалова, установка пеленального столика в туалете Детского парка стала возможной в рамках деятельного сотрудничества с псковичкой Анной Бешотен, которая вместе с маленьким сыном регулярно обращает в соцсетях внимание на проблему нехватки этого важного устройства в местах массового посещения.

Под постом Александра Коновалова Анна Бешотен поблагодарила его за желание видеть пути решения и возможности реализовать предложения по установке пеленальных столиков и обратила внимание, что «изначально акция запущена не для того, чтобы критиковать, а чтобы обратить внимание на эту проблему, побудить руководителей разного уровня прислушаться, сделать наш город комфортным для родителей с детьми 0+.