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Общество

Псковские пограничники не допустили контрабанды 960 пачек сигарет за границу

15.10.2018 16:43|ПсковКомментариев: 4

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного перемещения через границу партии табачных изделий в железнодорожном пункте пропуска «Себеж».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, 960 пачек сигарет марки «Kiss» выявили при осмотре грузового состава, следующего на территорию сопредельного государства. Табачная продукция, традиционно обернутая в черные полиэтиленовые пакеты, была укрыта в поперечных балках сцепок трех вагонов поезда.

Для исключения возможности визуального обнаружения свертков злоумышленники прикрепили их к стенкам полостей магнитами, но благодаря наработанному опыту и умелому применению технических средств пограничникам удалось пресечь данную противоправную акцию.

По предварительной оценке ориентировочная стоимость выявленных табачных изделий составила порядка 65 000 рублей.

Изъятый товар передан компетентным органам для проведения дальнейших проверочных и процессуальных мероприятий. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного правонарушения.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #граница #контрабанда
Источник: Псковская Лента Новостей
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