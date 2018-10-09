Общество

Кадастровая палата по Псковской области рекомендует использовать сервис «Личный кабинет»

Кадастровая палата по Псковской области рекомендует использовать сервис «Личный кабинет». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, этот сервис - один из самых популярных сервисов на сайте Кадастровой палаты. Он разработан для того, чтобы упростить доступ граждан к получению государственных услуг в электронном виде.

При помощи этого электронного сервиса можно:

Заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах. Выписка из ЕГРН включает в себя информацию о самом объекте недвижимости, зарегистрированных правах на него, сведения об ограничениях и обременениях. Подать документы на кадастровый учет или государственную регистрацию прав на объекты недвижимости. Просматривать информацию по принадлежащим объектам недвижимости. Осуществлять on-line проверку статуса запроса или заявления. Записаться на прием в офисы приема-выдачи документов.

Стоит отметить, что при подаче запроса в электронном виде стоимость услуги уменьшается на 30%.

В разделе «Мои объекты» сервиса пользователь сможет найти информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости в любом регионе России, их характеристиках с учетом всех произведенных изменений в сведениях.

Для открытия сервиса «Личный кабинет» пользователю сайта Кадастровой палаты понадобятся логин и пароль, используемые на портале госуслуг Российской Федерации (при наличии на портале www.gosuslugi.ru профиля гражданина), так как на территории Российской Федерации используется единая система идентификации и аутентификации для получения доступа к государственным услугам в электронном виде.