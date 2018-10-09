До +17 градусов обещают завтра в Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 октября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западных направлений 2-7 м/сек.
Температура по области: ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17 градусов С.
Атмосферное давление высокое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.