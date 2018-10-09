Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартиры на любой вкус
V Юбилейный Пушкинский бал
Как не замерзнуть на рыбалке
Истории успеха
Уголовное преследование прекратить!
«CONCORD ORCHESTRA»: 15 октября в Пскове
Госуслуги онлайн ИНФОГРАФИКА
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
 
 
 
ещё Общество 09.10.2018 22:1858 Я вас не слышу, потому что я ору 16.10.2018 08:572 Ульяна Михайлова намерена предложить профсоюзам перейти к более активным действиям в связи с отсутствием индексации зарплат бюджетников 16.10.2018 08:561 Сбербанк и Visa запускают Цифровую карту Visa 16.10.2018 08:410 В России начинается второй этап Пробной переписи населения 16.10.2018 08:101 Ученые рассказали о серьезной опасности наркотиков «выходного дня» 15.10.2018 22:2827 Турчак потребовал от Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник»
 
 
 
Самое популярное 13.10.2018 12:4378 Великолукская санитарка питается на три тысячи рублей в месяц 13.10.2018 15:2737 Диетологи постарались составить меню на 3,5 тысячи рублей в месяц 13.10.2018 20:2312 Семья погибшего в петербургском антикафе псковича будет добиваться правосудия 14.10.2018 16:5230 Появление расы суперлюдей, которые станут угрозой человечеству, предсказал Стивен Хокинг перед смертью 13.10.2018 19:3622 Интерактив: Отопление и кривые руки самодеятельных
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ульяна Михайлова намерена предложить профсоюзам перейти к более активным действиям в связи с отсутствием индексации зарплат бюджетников

16.10.2018 08:57|ПсковКомментариев: 2

Псковский облсофпроф не может добиться от региональных властей четкого ответа на вопрос - будут ли проиндексированы должностные оклады работников бюджетной сферы. Об этом в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 Fm) сообщила председатель профсоюзного объединения Ульяна Михайлова.

Она напомнила, что с экс-губернатором Псковской области Андреем Турчаком у псковских профсоюзов существовали договоренности по этапам индексации должностных окладов бюджетников.

«Было сделано несколько небольших шагов и планировался один большой шаг к индексации должностных окладов бюджетников с привязкой к росту минимального размера оплаты труда на территории страны. Также обсуждался и, как нам казалось, уже входил в практическую плоскость пересмотр системы оплаты труда работников бюджетной сферы в целом. Планировалось сделать необходимый ряд шагов, чтобы работники квалифицированного и неквалифицированного труда видели разницу в заработной плате», - пояснила Ульяна Михайлова.

Она отметила, что профсоюзная сторона изначально хотела закрепить принцип, согласно которому при получении высшего профильного образования и устройстве на работу по профилю, заработная плата специалиста была бы выше, чем заработная плата работников вспомогательной деятельности и работников неквалифицированного труда.

«До президентской кампании нас по сути тормозили в нашей активности, давая при этом надежду или даже основание считать, что расчет по необходимой индексации должностных окладов производится, и что не сегодня-завтра этот вопрос будет решен. И наши протокольные мнения были зафиксированы в рамках работы региональной трехсторонней комиссии. Нам обещали изыскать все возможности и ресурсы, чтобы произвести такую индексацию с 1 сентября текущего года», - рассказала Ульяна Михайлова.

По ее словам, к началу осени выяснилось, что обещания по поиску ресурсов в конкретном переговорном процессе не являлись обязательством. Профсоюзам указали, что нельзя такие обещания расценивать как возможные договоренности. «Мы получили промежуточное письмо о том, что невозможно получить такой результат ни по индексации заработной платы, ни льгот. Объяснили это тем, что министерство финансов при правительстве РФ отказывает нашему региону в увеличении объемов расходов по социальным направлениям. Но мы не знаем по состоянию на сегодня, как влияет на такое решение Минфин», - добавила лидер Псковского облсовпрофа.

Она уточнила, что региональные власти снова отложили решение по индексации, сообщив лишь, что индексация должностных окладов бюджетников рассматривается. Но профсоюзы не могут на сегодня сказать однозначно, будет ли осуществлена такая индексация или нет, пока не будут известны параметры бюджета на 2019 год.

«Могу отметить, что действующий состав администрации Псковской области уклоняется от четких обязательств, ответственности и договоренностей, которые были достигнуты ранее. Поэтому сегодня наша организация рассматривает вопрос создания более четких позиций и требований по индексации должностных окладов бюджетников. Я готова предложить профсоюзному активу рассмотреть варианты коллективных действий на территории Псковской области. Ближайшее заседание коллегиального органа, который может рассмотреть подобные предложения по существу, состоится 26 октября. Будут ли приняты предложения об организации коллективных действий и соответствующих запросов в вышестоящие федеральные инстанции, станет известно после заседания», - заключила Ульяна Михайлова.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #индексация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 432 человека
16.10.2018, 08:572 Ульяна Михайлова намерена предложить профсоюзам перейти к более активным действиям в связи с отсутствием индексации зарплат бюджетников 16.10.2018, 08:561 Сбербанк и Visa запускают Цифровую карту Visa 16.10.2018, 08:510 В Гдовском районе продолжатся поиски пропавшего мужчины 16.10.2018, 08:460 ПЛН совместно с базой отдыха «Пушкиногорье» разыгрывает билеты на Юбилейный Пушкинский бал
16.10.2018, 08:410 В России начинается второй этап Пробной переписи населения 16.10.2018, 08:310 Группу жителей Юго-Восточной Азии и их проводника задержали при попытке незаконно пересечь российско-латвийскую границу 16.10.2018, 08:230 В Великих Луках водитель «Фольксвагена» при движении задним ходом сбил велосипедиста. 16.10.2018, 08:101 Ученые рассказали о серьезной опасности наркотиков «выходного дня»
16.10.2018, 07:536 В Госдуме предложили ввести наказание за вовлечение детей в митинги 15.10.2018, 23:2516 Православные россияне больше не смогут молиться на горе Афон - РПЦ 15.10.2018, 23:190 Псковская полиция устанавливает личность пожилой женщины, поступившей в больницу 15.10.2018, 23:006 Японцев призывают чаще плакать
15.10.2018, 22:2827 Турчак потребовал от Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник» 15.10.2018, 22:1314 Дважды два равно пяти 15.10.2018, 21:39100 Мать Кокориных попросила вместо тюрьмы прилюдно их наказать 15.10.2018, 21:3614 Вице-губернатор Кузнецов прокомментировал ситуацию с выплатой зарплат сотрудникам ГП «Псковпассажиравтотранс»
15.10.2018, 21:0310 Псковский Красный Крест объявляет старт акции «Подари обед ребенку-2018» 15.10.2018, 20:502 Кадастровая палата по Псковской области рекомендует использовать сервис «Личный кабинет» 15.10.2018, 20:468 Александр Котов вошел в группу лидеров общероссийского медиарейтинга председателей региональных парламентов 15.10.2018, 20:431 Интерактив: Просеку расчистили, а порубочный мусор не убрали
15.10.2018, 20:2920 Псковичей информируют, для каких категорий работников возраст выхода на пенсию не изменится 15.10.2018, 19:5871 РПЦ объявила о разрыве с Константинопольским патриархатом 15.10.2018, 19:150 Встреча ветеранов педагогического труда состоялась в великолукской библиотеке имени Семевского 15.10.2018, 19:004 Псковский филиал Академии ФСИН России приглашает на день открытых дверей
15.10.2018, 18:5118 Комиссия по расследованию аварии «Союза» рассматривает версию саботажа 15.10.2018, 18:380 В четвертом квартале 2018 года мобильная клиентская служба ПФР посетит семь волостей Псковского района 15.10.2018, 18:211 В «Акваполисе» состоялся концерт музыкального квартета VINYL 15.10.2018, 18:133 Tele2 определила самые популярные фильмы, журналы и мелодии
15.10.2018, 18:120 Виртуальную выставку, посвященную 85-летию Валентина Краснопевцева, открыла ЦБС Пскова 15.10.2018, 18:0650 Путин наградил депутата Васильева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 15.10.2018, 18:042 «Дневной дозор»: Разочарование от Ганзы и судьба Народного парка 15.10.2018, 17:580 До +17 градусов обещают завтра в Псковской области
15.10.2018, 17:5124 При содействии администрации области «Псковпассажиравтотранс» погасил долги по зарплате 15.10.2018, 17:340 IV конференцию «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» посвятили 80-летию Саввы Ямщикова 15.10.2018, 17:172 Автогородок появился в Стремуткинской школе 15.10.2018, 17:075 ПсковГУ отметил 7 лет со дня образования
15.10.2018, 17:059 «Собирайте деньги!»: одинокие старики в Заплюсье замерзают без отопления 15.10.2018, 16:437 Псковские пограничники не допустили контрабанды 960 пачек сигарет за границу 15.10.2018, 16:427 «СМИротворцы» в потоках ненависти и вранья 15.10.2018, 16:158 В Детском парке появился пеленальный столик
15.10.2018, 16:116 Новый спектакль «Ревизор» Псковского театра драмы примет участие в петербургском фестивале «Осенний марафон» 15.10.2018, 16:110 Год на космических скоростях 15.10.2018, 16:090 В Святогорье открыли выставку, объединившую 13 музеев России 15.10.2018, 15:5911 Что такое реальная политика, рассказал студентам ПсковГУ Роман Романов
15.10.2018, 15:480 Подписан акт готовности «Псковэнерго» к зиме 15.10.2018, 15:381 Пскович стал серебряным призером Европейских игр среди полицейских и пожарных 15.10.2018, 15:261 В продаже появились дополнительные билеты на спектакль «Женихи» в БКЗ филармонии 15.10.2018, 15:2110 Шоу «Замуж за Бузову» закончилось, телеведущая сказала «Да» бизнесмену из Суздаля
15.10.2018, 15:179 В «Империал» за молоком, творогом и йогуртами со скидкой приглашает псковичей «Прасковья Молочкова» 15.10.2018, 15:078 13-летнего мальчика сбил водитель «Ауди» на улице Спортивной в Пскове 15.10.2018, 14:567 Прокуратура Пскова добилась проведения капремонта конструктивных элементов многоквартирных домов 15.10.2018, 14:464 «Форд» с полуприцепом задавил пешехода в Палкинском районе
15.10.2018, 14:381 Завершился чемпионат Псковской области по футболу 15.10.2018, 14:285 ЦБ не поддержал использование б/у запчастей для ремонта авто в рамках ОСАГО 15.10.2018, 14:2642 Михаил Ведерников: Проект «Великие имена России» - хорошая возможность для привлечения внимания к псковскому аэропорту 15.10.2018, 13:5923 Резкий рост цен на бензин в 2019 году прогнозирует Счетная палата
15.10.2018, 13:483 В группе ПЛН стартовало голосование за лучшие открыточные виды Псковщины 15.10.2018, 13:384 Более 50 тысяч заявок поступило на второй конкурс «Лидеры России» 15.10.2018, 13:296 В Госдуме предложили сажать на 12 лет за интернет-продажу фальшивых лекарств 15.10.2018, 13:173 Псковские самбистки успешно выступили в Санкт-Петербурге
15.10.2018, 13:0912 Товарищеские матчи по дворовому футболу пройдут 16 и 17 октября в Пскове 15.10.2018, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 15.10.2018, 12:564 Общественный совет по ОКН и псковский ВООПИиК решили объединить усилия 15.10.2018, 12:2627 За два года вера псковичей в пользу проведения Ганзы-2019 года для города Пскова ослабла
15.10.2018, 12:257 Завершилось голосование за участников конкурса «Профсоюз. Версия. 7.0», приуроченного к 70-летию Псковского облсовпрофа 15.10.2018, 12:190 В Пскове работает выставка работ Владимира Бердышева «Послесловие» 15.10.2018, 12:115 Сотрудники Росгвардии задержали петербуржца, подозреваемого в избиении москвича в псковском кафе 15.10.2018, 12:080 Спектакль «Ганди молчал по субботам» покажут в Великолукском драмтеатре 2 ноября
15.10.2018, 11:550 «Луки-Энергия» потерпела поражение в матче с «Муромом» 15.10.2018, 11:441 «Постскриптум»: О кадровых перестановках в областной администрации и цензуре в Псковском драмтеатре 15.10.2018, 11:3613 С начала года на госзакупках в Псковской области удалось сэкономить почти 300 млн рублей бюджетных средств 15.10.2018, 11:3427 Псковичка интересуется, кто должен приобретать школьные парты и стулья
15.10.2018, 11:2830 Социальные пенсии в 2019 году могут увеличиться на 4 процента 15.10.2018, 11:241 Прокуратура Дновского района добилась ликвидации трех стихийных свалок в Искровской волости 15.10.2018, 11:150 Компания «Глэдис» объявляет долгосрочную акцию 15.10.2018, 11:070 Верховный суд разъяснил правила платежей для нежилых помещений
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.