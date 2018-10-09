Общество

Ульяна Михайлова намерена предложить профсоюзам перейти к более активным действиям в связи с отсутствием индексации зарплат бюджетников

Псковский облсофпроф не может добиться от региональных властей четкого ответа на вопрос - будут ли проиндексированы должностные оклады работников бюджетной сферы. Об этом в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 Fm) сообщила председатель профсоюзного объединения Ульяна Михайлова.

Она напомнила, что с экс-губернатором Псковской области Андреем Турчаком у псковских профсоюзов существовали договоренности по этапам индексации должностных окладов бюджетников.

«Было сделано несколько небольших шагов и планировался один большой шаг к индексации должностных окладов бюджетников с привязкой к росту минимального размера оплаты труда на территории страны. Также обсуждался и, как нам казалось, уже входил в практическую плоскость пересмотр системы оплаты труда работников бюджетной сферы в целом. Планировалось сделать необходимый ряд шагов, чтобы работники квалифицированного и неквалифицированного труда видели разницу в заработной плате», - пояснила Ульяна Михайлова.

Она отметила, что профсоюзная сторона изначально хотела закрепить принцип, согласно которому при получении высшего профильного образования и устройстве на работу по профилю, заработная плата специалиста была бы выше, чем заработная плата работников вспомогательной деятельности и работников неквалифицированного труда.

«До президентской кампании нас по сути тормозили в нашей активности, давая при этом надежду или даже основание считать, что расчет по необходимой индексации должностных окладов производится, и что не сегодня-завтра этот вопрос будет решен. И наши протокольные мнения были зафиксированы в рамках работы региональной трехсторонней комиссии. Нам обещали изыскать все возможности и ресурсы, чтобы произвести такую индексацию с 1 сентября текущего года», - рассказала Ульяна Михайлова.

По ее словам, к началу осени выяснилось, что обещания по поиску ресурсов в конкретном переговорном процессе не являлись обязательством. Профсоюзам указали, что нельзя такие обещания расценивать как возможные договоренности. «Мы получили промежуточное письмо о том, что невозможно получить такой результат ни по индексации заработной платы, ни льгот. Объяснили это тем, что министерство финансов при правительстве РФ отказывает нашему региону в увеличении объемов расходов по социальным направлениям. Но мы не знаем по состоянию на сегодня, как влияет на такое решение Минфин», - добавила лидер Псковского облсовпрофа.

Она уточнила, что региональные власти снова отложили решение по индексации, сообщив лишь, что индексация должностных окладов бюджетников рассматривается. Но профсоюзы не могут на сегодня сказать однозначно, будет ли осуществлена такая индексация или нет, пока не будут известны параметры бюджета на 2019 год.

«Могу отметить, что действующий состав администрации Псковской области уклоняется от четких обязательств, ответственности и договоренностей, которые были достигнуты ранее. Поэтому сегодня наша организация рассматривает вопрос создания более четких позиций и требований по индексации должностных окладов бюджетников. Я готова предложить профсоюзному активу рассмотреть варианты коллективных действий на территории Псковской области. Ближайшее заседание коллегиального органа, который может рассмотреть подобные предложения по существу, состоится 26 октября. Будут ли приняты предложения об организации коллективных действий и соответствующих запросов в вышестоящие федеральные инстанции, станет известно после заседания», - заключила Ульяна Михайлова.