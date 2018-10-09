Общество

Встреча ветеранов педагогического труда состоялась в великолукской библиотеке имени Семевского

В Великих Луках в актовом зале библиотеки имени Семевского прошла встреча ветеранов педагогического труда. Встреча была приурочена к двум праздничным дням, которые отмечаются в России в начале октября - Дню учителя и Дню пожилого человека.

Инициаторами мероприятия выступили председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Казакова и руководитель общественного движения «Моя социальная страна» Николай Царев.

Для участников встречи были накрыты столы для чаепития и подготовлена небольшая развлекательная программа. Зоя Казакова и Николай Царев поздравили собравшихся с праздниками. А затем перед ветеранами педагогического труда выступили солистки Великолукского хора «Россияне». В их исполнении звучали лирические стихи, романсы, частушки и шуточные песни. По окончании развлекательной программы состоялось чаепитие, после которого ветераны пели песни под караоке, танцевали и вспоминали свою трудовую молодость. Участники встречи отметили, что четыре часа общения пролетели незаметно. Они поблагодарили организаторов за теплый прием и за возможность увидеться друг с другом.