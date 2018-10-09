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Общество

Псковский Красный Крест объявляет старт акции «Подари обед ребенку-2018»

15.10.2018 21:03|ПсковКомментариев: 5

Псковское региональное отделение Красного Креста приглашает псковичей, неравнодушных к судьбам детей из малообеспеченных семей, стать участниками благотворительной акции «Подари обед ребенку-2018».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Красном Кресте, каждому участнику акции предоставляется замечательная возможность сделать доброе дело-оплатить обед одному из 10 нуждающихся детишек, обучающихся в Чихачевской школе Бежаницкого района в течение шести месяцев.

Стоимость одного обеда составляет всего лишь 50 рублей, в месяц потребуется 1000 рублей. Пожертвовав эту сумму, в течение одного месяца ребенок будет обеспечен горячим обедом. Всего необходимо на питание 60 тысяч рублей. В акции могут принять участие сотни добрых жителей города Пскова и области. Взрослые и дети, бабушки и дедушки, студенты и школьники-все с легким сердцем, охотно, могут внести свой вклад, жертвуя в фонд благотворительной акции Красного Креста.

Благотворительная акция «Подари обед ребенку-2018» - это акция объединенных усилий неравнодушных псковичей, способных поддержать пока еще слабых, не окрепших членов нашего общества-детей и станет продолжением аналогичной акции 2016 года.

За период проведения акции в 2016 году псковичи пожертвовали в копилку добрых дел Псковского Красного Креста на помощь детям 192,3 тысяч рублей. Этих средств было достаточно для того, чтобы обеспечить бесплатными обедами 25 детей из бедных семей на протяжении шести месяцев.

Благотворительные пожертвования можно:

- внести наличными, передав в бухгалтерию нашего офиса по адресу: 180004, г. Псков, ул. Советская, д. 85

- перечислить на расчетный счет Псковского регионального отделения РКК 40703810851000099104    в Псковском отделении №8630 ПАО Сбербанк  г. Псков с пометкой  «Подари обед ребенку!», кор. счет: 30101810300000000602

ИНН:6027022771/КПП: 602701001

БИК:045805602/ОКПО: 02939843/ОКОНХ: 98600

ОГРН:1026000002599

Со всеми вопросами и предложениями по акции «Подари обед ребенку-2018» можно обращаться в офис Красного Креста в г. Пскове по адресу: ул. Советская, 85, по телефону (8112) 72-20-88,  по эл. почте Redcross-pskov@mail.ru.

Теги: #Псковский Красный Крест
Источник: Псковская Лента Новостей
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