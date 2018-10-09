Общество

Tele2 определила самые популярные фильмы, журналы и мелодии

Tele2 подвела итоги работы сервисов Tele2 TV, «Tele2 Журналы» и «Гудок» и составил рейтинги кинофильмов, журналов и музыки, которые предпочитают абоненты из северо-западных регионов. В период с января по сентябрь 2018 года клиенты оператора чаще всего смотрели «Ночную смену», читали Cosmopolitan, а вместо гудка устанавливали трек «Тролль» группы «Время и стекло».

Оператор проанализировал данные сервиса Tele2 TV с января по сентябрь текущего года. За этот период количество пользователей приложения увеличилось в 2,3 раза. В целом жители Северо-Запада чаще смотрели отечественное кино. Топ-10 самых популярных фильмов составили: «Ночная смена», «Танки», «Я худею», «Тренер», «Титан», «Кавалерия», «Решение о ликвидации», «Гоголь. Вий», «Механик: Воскрешение», «Тело». Самыми просматриваемыми в приложении каналами оказались РЕН ТВ, ТНТ и СТС. ТВ- и видеоконтент пользователи чаще смотрели со смартфонов, чем с планшетов: 89% против 11%.

Также Tele2 определила, какие журналы жители Северо-Запада читали чаще всего, на основании данных сервиса «Tele2 Журналы». В топ-5 среди более 3,7 тысяч изданий вошли: Cosmopolitan, Maxim, Playboy, Psychologies и GQ. Количество пользователей сервиса увеличилось с начала года на 11%.

В 2018 году абоненты Tele2 на Северо-Западе, подключившие услугу «Гудок», чаще других вместо стандартного гудка выбирали следующие треки:

1 – «Тролль» группы «Время и стекло»;

2 – Rockstar исполнителей Post Malone и 21 Savage;

3 – Dooset Daram от Arash feat. Helena;

4 – «Обещай» от ANIVAR;

5 – «Лирика» группы Filatov & Karas feat. Masha.

Благодаря многофункциональному сервису Tele2 TV пользователи могут просматривать отечественные и зарубежные фильмы и телеканалы в режиме онлайн на мобильном телефоне или планшете. При этом интернет-трафик в сети Tele2 не тарифицируется. Сервис «Tele2 Журналы» позволяет читать различные популярные журналы даже при отсутствии доступа к сети. Чтобы приступить к чтению периодических изданий, достаточно зайти на сайт услуги. С помощью услуги «Гудок» абоненты Tele2 могут заменить стандартные гудки на мелодию, выбрав из десятков тысяч популярных композиций по номеру 0550 или в специальном каталоге на сайте.