Александр Котов вошел в группу лидеров общероссийского медиарейтинга председателей региональных парламентов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял восьмое место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ за сентябрь. Результаты очередного исследования представила компания «Медиалогия».
По сравнению с предыдущим рейтингом Александр Котов поднялся на 8 позиций.
Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка более 46 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг основан на «Медиаиндексе» – показателе качественного состояния информационного поля, формируемого масс-медиа вокруг персоны.