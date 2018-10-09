Общество

Вице-губернатор Кузнецов прокомментировал ситуацию с выплатой зарплат сотрудникам ГП «Псковпассажиравтотранс»

На прошлой неделе государственному предприятию «Псковпассажиравтотранс» было планово выделено 17 миллионов рублей из бюджета Псковской области в качестве субсидии, которая в полном объеме была направлена на исполнение обязательств по выплате заработной платы сотрудникам предприятия. Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, на сегодняшний день все работники в полном объеме получили аванс за сентябрь, с 15 октября начались выплаты зарплаты за прошлый месяц.

«Движемся в соответствии с составленным по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова планом-графиком. Ситуация с соблюдением трудовых прав сотрудников главного транспортного предприятия региона находится на постоянном контроле областных властей. Администрация Псковской области совместно с руководством «Псковпассажиравтотранс» прилагает все усилия, чтобы работники вовремя получали заработанные деньги», - отметил Александр Кузнецов.