Турчак потребовал от Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник»

Секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник» режиссера Алексея Красовского, который в жанре черной комедии показывает трагические события времен блокады Ленинграда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.
Съемки такого «фильма» – это глумление над историей нашего народа. Есть темы, над которыми нельзя шутить. Я обращаюсь к главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной «картине», – заявил Андрей Турчак, отметив, что подобное «творчество» должно резко осуждаться обществом.
«Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания. Верх цинизма – снимать комедии о событиях, где погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек», - заключил он.