Общество

Ученые рассказали о серьезной опасности наркотиков «выходного дня»

Синтетические наркотики «выходного дня» представляют серьезную опасность для россиян. Об том сообщили «Известиям» ученые сектора социологии девиантного поведения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

Опасность нового стиля потребления заключается в том, что потребителями становятся люди от 30 лет и старше, как правило, успешные и находящиеся вне поля зрения полиции и врачей, а ограниченное потребление позволяет им не скатываться на социальное дно.

При этом эксперты считают, что «контролируемое» употребление - лишь временная отсрочка и в конечном итоге общество столкнется с большим количеством наркозависимых.