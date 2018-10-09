Общество

В России начинается второй этап Пробной переписи населения

С 16 по 31 октября прошедшие специальное обучение переписчики совершат обход жилых помещений и опрос населения в 10 пилотных районах: от Командорских островов у берегов Камчатки до Великого Новгорода и от Санкт-Петербурга до Приэльбрусья, сообщает пресс-центр ППН-2018.

Стартующий второй этап Пробной переписи населения 2018 года (ППН-2018) станет самым масштабным в истории России. В нем примет участие рекордное число респондентов – более 550 тысяч человек в 10 пилотных районах. Пробная перепись 2008 года затронула не более 300 тысяч человек в трех регионах страны. В настоящее время во всех пилотных районах завершено обучение переписного персонала.

На первом, всероссийском, этапе Пробной переписи населения – с 1 по 10 октября – любой житель России мог пройти интернет-перепись на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Во время второго этапа ППН-2018 – с 16 по 31 октября – переписчики в пилотных районах опросят тех, кто не смог принять участие в интернет-переписи. С 16 по 27 октября переписчиками будет осуществлен 100-процентный поквартирный обход, а с 28 по 31 октября – выборочный контрольный обход 10% жилых помещений. Кроме того, жители смогут самостоятельно переписаться на переписных участках.

Для проведения Пробной переписи важен подбор небольшого числа территорий так, чтобы население этих территорий отражало все население страны. Поэтому для ППН-2018 выбраны максимально разные по социально-демографическим характеристикам регионы: Эльбрусский район Кабардино-Балкарской республики, Хангаласский улус Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, поселок городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, город Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, район Свиблово в Москве и округ Княжево в Санкт-Петербурге.

В Нижнеудинском районе Иркутской области, Хангаласском улусе Якутии, районеСвиблово в Москве и на отдельных территориях городского округа Великий Новгород сбор сведений о населении во время второго этапа ППН-2018 будет осуществлять ФГУП «Почта России».

Впервые в число пилотных районов Пробной переписи населения включены отдаленные и труднодоступные территории. В них перепись будет проведена в обычные сроки – в октябре. Всероссийская перепись населения 2010 года прошла в отдаленных и труднодоступных районах страны в другие сроки.

Кроме того, во время второго этапа ППН-2018 будут использоваться планшетные компьютеры. Ими оснастят переписной персонал в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Переносные компьютеры, а также интернет-перепись – это технические новинки Пробной переписи населения 2018 года.