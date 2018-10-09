Общество

Минимальный набор продуктов для псковичей с начала года подорожал на 3,6%

В январе-сентябре 2018 года в Псковской области наблюдалось ускорение темпов роста потребительских цен по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

За январь-сентябрь 2018 года цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 2,8% (за январь-сентябрь 2017 года – на 1,7%). Продовольственные товары подорожали на 1,2% (в январе-сентябре 2017 года подешевели на 0,1%), непродовольственные товары – на 3,3 (на 3,0%) и услуги – на 4,9% (на 3,5%).

Рост цен на продовольственные товары в Псковской области за январь-сентябрь 2018 года был на уровне роста цен по СЗФО и ниже, чем по России в целом, а на непродовольственные товары, и особенно услуги, наоборот, опережал.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали: пшено – на 26,7%, сахар-песок – на 14,1, свинина бескостная – на 12,5, рыба мороженая неразделанная – на 9,1, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 8,7, кулинарные изделия из птицы – на 8,5, свинина (кроме бескостного мяса) – на 8,1%. Из плодоовощной продукции наиболее подорожала свекла столовая – на 53,1%, морковь – на 31,7, лимоны – на 29,3, лук репчатый – на 22%.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на крупу гречневую-ядрицу – на 17,9%, сельдь соленую – на 13,8, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 7,7, перец черный (горошек) – на 7,0, консервы томатные – на 6,3, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 5,2 процента. Отмечалось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель. Из плодоовощной продукции наиболее подешевели огурцы свежие – на 55,7 процента, помидоры – на 28,4, чеснок – на 10,8, орехи – на 5,7 процента.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец сентября 2018 года составила по Псковской области 4224,76 рубля, и увеличилась по сравнению с декабрем 2017 года на 3,6 процента (в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года – на 2,8%).