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Общество

Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 млн рублей

16.10.2018 09:32|ПсковКомментариев: 0

Дан старт одному из самых масштабных в России игровых событий «Дорога на WG Fest с «Ростелекомом». Событие включает три игровых этапа и суперфинал на WG Fest. Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», участники боевого марафона могут выиграть премиум танки, игровое золото и реальные деньги. Призовой фонд составляет 6 000 000 рублей. Самые привлекательные условия на старте ожидают пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома» и Wargaming*.

Первый этап – «Лучший бой по опыту» – пройдет с 12 по 21 октября. В нем могут принять участие все желающие с танками не ниже VIII уровня. Лучшие пройдут во второй этап «5 лучших боев по опыту», который состоится с 26 октября по 4 ноября. 1 000 победителей переходят на третий этап – турнир «1 на 1» (призовой фонд 2 000 000 рублей), который запланирован на 9-11 ноября и должен выявить только 6 лучших из лучших. Именно они примут участие в суперфинале на WG Fest – 2018 с призовым фондом 900 000 рублей. Бои пройдут в командном формате «3 на 3».

Все абоненты тарифа «Игровой» автоматически проходят во второй тур. «Ростелеком» является крупнейшим оператором высокоскоростного доступа в интернет в России. Компания первой на мировом рынке в 2016 году запустила специальный тарифный план для геймеров «Игровой», базовым партнером которого стал Wargaming. Только пользователям этого тарифа доступен эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р), включая прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», дополнительный камуфляж, уникальную наклейку войск связи СССР, обвесы в виде катушки и мачты связи, а также слот в ангаре.

«Как показывают исследования – около трети населения России регулярно сражается в онлайн-играх. Специально для них создан тарифный план «Игровой». Мы развиваем тариф таким образом, чтобы удовлетворить максимум потребностей геймеров: максимальные скорости доступа, низкий пинг, а также уникальные игровые преимущества, которые не доступны больше нигде. Сегодня в «Игровом» есть уникальные танк, крейсер и истребитель. Желаем всем участникам дороги на WG Fest с «Ростелекомом» показать свои лучшие игровые качества и добиваться ярких побед», – подчеркнул директор департамента продуктов массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин.

Все подробности игрового события «Дорога на WG Fest с «Ростелекомом», регламенты этапов соревнований доступны здесь.

15 декабря 2018 года в московском «Экспоцентре» состоится WG Fest – семейный фестиваль и выставка интерактивных развлечений для всех поклонников игр Wargaming и их близких. Генеральным партнером мега-фестиваля снова выступит компания «Ростелеком». Гостей мероприятия ждут мастер-классы, развлекательные зоны на любой вкус, огромная игровая зона для боев на максимальных настройках, горы подарков, новости о любимых играх и новых проектах из первых уст.

«Нам очень нравится, что фестиваль стал по-настоящему семейным праздником: в 2017 году за призы сражались 4600 семейных взводов! Мы хотим, чтобы в этом году их стало еще больше, – говорит глава издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей Муравьев. – Для команды Wargaming это возможность пообщаться с игроками вживую и понять, что мы делаем хорошо, а где нам стоит приложить больше усилий. Это место, где мы можем анонсировать и обсудить наши планы на следующий год. Приходите с друзьями, приходите семьями, будет круто!»

Получить пригласительный билет можно уже сегодня, купив любой из четырех типов внутриигровых пакетов WG Fest: «VIP», «Стандарт», «Семейный» (рассчитанный на 2 взрослых и одного ребенка от 3 до 11 лет) или «Детский». Помимо пригласительного на фестиваль, в каждом пакете вас ждут фестивальные эмблемы, медали, нашивки и специальные бонусы в играх Wargaming.

В 2018 году фестиваль пройдет в «Экспоцентре» по адресу: Краснопресненская набережная, 14. Начало в 12:00. Подробности на официальном сайте: https://wgfest.ru.

*Wargaming – один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4000 сотрудников.

Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.

Специальное подразделение компании Wargaming Mobile сосредоточено на издании мобильных игр и разработке собственных проектов.

В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.

Теги: #ростелеком
Источник: Псковская Лента Новостей
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