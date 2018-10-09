Общество

Что нового в налоговых уведомлениях за 2017 год

Налоговики начали рассылать жителям Псковской области уведомления для уплаты налогов за 2017 год. Что в них нового узнал корреспондент Псковской Ленты Новостей у начальника отдела камеральных проверок № 3 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 Ольги Павловой.

- Как можно получить уведомления о налогах?

- Письма с уведомлениями уже укомплектованы и разосланы. Граждане будут получать их по почте и онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте nalog.ru. Комплект документов содержит само налоговое уведомление, а также квитанцию на уплату налогов. Заплатить их нужно не позднее 3 декабря 2018 года.

- Виды платежей остались прежними? Сейчас в соцсетях активно обсуждают информацию, что отменен транспортный налог.

- Как и прежде, уведомления об уплате налогов получат владельцы земли, квартир, домов, гаражей, автомобилей. Действительно сейчас в социальных сетях распространяется информация об отмене транспортного налога. При этом нет никакой ссылки на какой-либо нормативный акт. Вот выдержка из новости: «С 2018 года физлица и ИП больше не должны государству транспортный налог за периоды до 1 января 2015 года. Это следует из закона № 436-ФЗ, который 28 декабря 2017 года подписал Путин…». В данном законе ни о какой отмене транспортного налога не идет речь, здесь говорится о принятом решении о списании безнадежной к взысканию задолженности. В нем указано, что безнадежной к взысканию и подлежащей списанию является недоимка, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, а за 2014 год и последующие годы налоговые обязательства не списываются.

- А с земельным налогом, что произошло? Многие граждане сообщают о том, что сумма сбора увеличилась в десятки раз.

- Да, к сожалению, такие случаи есть. Дело в том, что налоговая база для исчисления земельного налога определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 января отчетного года. На территории Псковской области в 2016 году проведена кадастровая переоценка земельных участков. Результаты переоценки утверждены постановлениями администрации Псковской области от 27.10.2016 года. В 2018 году за 2017 год физическим лицам земельный налог исчислен налоговыми органами, с учетом произведенной в 2016 году переоценки.

- А где можно узнать кадастровую стоимость своей земли, чтобы сверить данные в платежке?

- Узнать кадастровую стоимость земельного участка можно на официальном сайте Росреестра. Еще один момент. Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, действующей при Управлении Росреестра по Псковской области.

- Если все-таки возникают вопросы о налогах, где можно узнать детали расчетов?

- При возникновении вопросов, связанных с получением налогового уведомления, можно обратиться к разделу сайта Федеральной налоговой службы – «Налоговое уведомление 2018». Перейдя на промо-страницу, пользователь может узнать, из каких разделов состоит налоговое уведомление, что изменилось по сравнению с прошлым годом, а также ознакомиться с информацией по жизненным ситуациям. Также здесь содержатся ответы на вопросы по начислению налогов и применению льгот.

- О льготах. В данных налоговых уведомлениях уже есть скидка в виде 6 соток для пенсионеров?

- Да. Начиная с 2017 года, налоговая база при исчислении земельного налога уменьшается на сумму кадастровой стоимости 6 соток земельного участка в отношении одного земельного участка, принадлежащего налогоплательщику. Данная норма распространяется на всех пенсионеров. Чтобы воспользоваться налоговым вычетом, необходимо подать заявление о предоставлении льготы в любой налоговый орган. Такое заявление не потребуется, если у налогового органа уже имеются сведения, позволяющие подтвердить ваше право на вычет.

- Что будет если не оплатить налоги?

- Если человек 3 декабря не заплатил имущественные налоги, то уже со следующего дня ежедневно начнут начислять пени. В случае злостной неуплаты налогов к неплательщику будут применяться принудительные меры взыскания.