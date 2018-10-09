Общество

42 проверки соблюдения земельного законодательства провел псковский Росреестр на минувшей неделе

На минувшей неделе сотрудники отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 42 проверки соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 19 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверок возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, 4 субъекта привлечены к административной ответственности, выдано 17 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 20000 рублей, взыскано 30380 рублей. Устранено 14 нарушений.

В псковском Росреестре также напомнили, что к нарушениям земельного законодательства относятся в том числе самовольное занятие земельного участка, неиспользование земельного участка в течение установленного законодательством срока или использование такого участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием. За такие виды нарушений предусмотрен административный штраф, размер которого установлен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

В случае обнаружения нарушений возбуждается дело об административном нарушении, на основании которого устанавливаются его обстоятельства и выносится решение о назначении административного наказания в виде штрафа.

Размер административного штрафа определяется в зависимости от вида нарушения и категории нарушителя. Он определяется в рублях в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение. Если кадастровая стоимость такого земельного участка не установлена, КоАП установлены минимальный и максимальный размеры штрафа по видам нарушений и категориям нарушителей.

Подробнее о размерах штрафов и деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно узнать в региональном блоке официального сайта ведомства.