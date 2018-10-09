Общество

Синоптики предупредили о резком окончании бабьего лета

В Гидрометцентре анонсировали похолодание на большей части РФ в ближайшие выходные, сообщает Пятый канал.

Сухая, ясная и теплая погода уйдет из европейской части России в субботу, 20 октября. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, уже в пятницу ожидается снижение температуры до 13-15 градусов.

К выходным в столичном регионе температура достигнет 10 градусов тепла, а вероятность осадков значительно увеличится. Это произойдет из-за особенностей циркуляции воздуха, когда на смену высокому давлению в верхних слоях тропосферы придет зональное. Об этом пишет ФАН.

До четверга россияне могут успеть насладиться мягкой осенью, которая в этом году совпала с бабьим летом.