Общество

Депутат Госдумы Александр Козловский в письме псковским профсоюзам назвал причины повышения пенсионного возраста в России

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский дополнил свой ответ псковским профсоюзам по поводу повышения пенсионного возраста в Российской Федерации, направив в адрес Псковского облсовпрофа письмо с информацией об основных положениях федерального закона № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В письме сообщается, что данный законопроект был одобрен Государственной Думой 27 сентября 2018 года в окончательном третьем чтении с учетом поступивших в Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поправок, 3 октября подписан президентом России Владимиром Путиным. Основные положения, перечисленные Александром Козловским, включают:

— поэтапное повышение (ежегодно на 1 год) возраста, по достижении которого граждане РФ имеют право на страховую пенсию по старости, — до 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины);

— возможность назначения страховой пенсии по старости ранее указанного возраста на 24 месяца, но не ранее 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) для лиц, имеющих страховой стаж не менее 42 и 37 лет;

— порядок индексации страховой пенсии;

— поэтапное повышение (ежегодно на 1 год) возраста для досрочного назначения страховой пенсии по старости тем категориям творческих работников, страховая пенсия по старости которым устанавливается по достижении ими соответствующего возраста, — 55-60 лет;

— поэтапное увеличение на 5 лет (ежегодно на 1 год) срока назначения досрочной страховой пенсии по старости для педагогов, медработников и тех категорий творческих работников, которым страховая пенсия по старости устанавливается независимо от возраста;

— досрочное назначение страховой пенсии по старости: женщинам, родившим 4-х детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возрста 56 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет; женщинам, родившим 3-х детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;

— поэтапное повышение (ежегодно на 1 год) возраста для досрочного назначения страховой пенсии по старости для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, — до 60 и 55 лет соответственно.

В отношении пенсий по государственному пенсионному обеспечению установлено:

— поэтапное повышение (ежегодно на 1 год) возраста, по достижении которого родители граждан из числа кандидатов в космонавты-испытатели, космонавты-исследователи, из числа космонавтов–испытателей, космонавтов-исследователей, инструкторов-космонавтов-испытателей, инструкторов-космонавтов-исследователей, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца – до 65 и 60 лет;

— поэтапное повышение (ежегодно на 1 год) возраста, по достижении которого граждане РФ имеют право на социальную пенсию – по достижении ими 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины).

В отношении накопительных пенсий предусмотрено право на накопительную пенсию: мужчинам – по достижении ими возраста 60 лет, женщинам – по достижении ими возраста 55 лет (при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости: наличие необходимого страхового стажа и установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента).

В отношении выплат за счет средств пенсионных накоплений предусмотрено осуществление единовременной выплаты за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу соответствующего застрахованного лица, следующим категориям граждан: лицам, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии, — по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); лицам, размер накопительной пенсии которых в случае её назначения составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости и размера накопительной пенсии, рассчитанных на дату назначения накопительной пенсии, — по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Кроме того, предусмотрено осуществление срочной пенсионной выплаты застрахованным лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от инвестирования, по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и при соблюдении условий, дающих право на страховую пенсию по старости (наличие необходимого страхового стажа и установление величины индивидуального пенсионного коэффициента).

В заключение письма с перечислением основных положений закона, Александр Козловский повторно подчеркнул, что «принятие данного законопроекта – вынужденная мера, обусловленная необходимостью приведения пенсионной системы в соответствие с современным экономическим развитием Российской Федерации и международными стандартами, а также необходимостью в создании условий для долгосрочного роста уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям».

Напомним, что 20 июня 2018 года Псковский облсовпроф направил депутатам Государственной Думы от Псковской области Александру Козловскому и Александру Васильеву, а также заместителю председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрею Турчаку и члену Совета Федерации Елене Бибиковой обращение по поводу внесения правительством РФ в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», основной идеей которого является повышение пенсионного возраста. В своем обращении псковские профсоюзы проинформировали депутатов и сенаторов об отрицательной позиции профсоюзов по вопросу повышения пенсионного возраста и просили их не поддерживать данный законопроект. Депутаты и сенаторы от Псковской области полностью поддержали повышение пенсионного возраста. В первом ответе псковским профсоюзам 27 июля 2018 года Александр Козловский отметил, что «повышение пенсионного возраста – мера вынужденная, обусловленная демографическими и экономическими показателями, но неизбежная с точки зрения Министерства финансов Российской Федерации и Пенсионного Фонда».