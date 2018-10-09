Общество

Руководитель «Псковавтодора» оштрафован за игнорирование требований прокуратуры

Прокуратурой города Пскова организована проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ГБУ Псковской области «Псковавтодор».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, по результатам проверки в адрес руководителя ГБУ Псковской области «Псковавтодор» направлено представление с требованием о его рассмотрении с участием прокурора, принятии мер к устранению причин и условий, способствовавших нарушению закона, предоставлении в прокуратуру города информации о результатах принятых мер.

Между тем руководством учреждения требования прокурора проигнорированы, о дате и времени рассмотрения представления прокурор города не извещен, ответ на представление в установленный срок в прокуратуру города не направлен.

В этой связи прокурором города в отношении руководителя ГБУ Псковской области «Псковавтодор» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).

Постановлением мирового суда от 3 октября должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа.