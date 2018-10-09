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В ночь на среду температура в Псковской области понизится до нуля

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Я вас не слышу, потому что я ору

Я вас не слышу, потому что я ору

Общество

В ночь на среду температура в Псковской области понизится до нуля

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По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 октября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/сек. Температура по области: ночью 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов С. Атмосферное давление высокое. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.