Общество

Службе дознания в системе МВД России исполнилось 26 лет

16 октября в России отмечается День создания службы дознания в системе МВД России. В этот день в 1992 году в органах внутренних дел Российской Федерации были окончательно сформированы специализированные подразделения дознания и введена должность «дознаватель».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте, сегодня на совещании начальник Псковского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Игорь Белоусов отметил, что суть работы дознавателя – это не просто расследование и направление уголовных дел в суд, а в первую очередь защита законных прав и интересов пострадавших граждан. Ведь за каждой историей стоит живой человек и об этом никогда нельзя забывать. Поэтому дознаватель должен быть не только аналитиком, умело распутывающим цепочку преступления, но и психологом. Дознавателю необходимо уметь находить верные решения, основываясь на законе, принимать решительные и своевременные меры, чтобы установить и привлечь виновного к уголовной ответственности.

Игорь Белоусов поздравил с профессиональным праздником сотрудников отделения дознания Псковского ЛО МВД России на транспорте, поблагодарив их за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в служебной деятельности.

Начальник отделения дознания линейного отдела майор полиции Наталья Блинова, старшие дознаватели майор полиции Владимир Дементьев, капитан полиции Игорь Захаров и дознаватель старший лейтенант полиции Роман Понкратов были поощрены.