Общество

Глава Псковского района Наталья Федорова представила команду своих заместителей

Глава Псковского района Наталья Федорова представила команду своих заместителей в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Вопрос о команде главы Псковского района неоднократно вставал в ходе предвыборной кампании. Один в поле не воин, и, конечно же, комфортнее работать с теми людьми, которые тебя понимают, обладают квалификацией и необходимыми навыками для работы. Считаю, что у нас сформировалась хорошая, работоспособная, достаточно молодая и где-то амбициозная команда замов», - отметила Наталья Федорова.

В эту команду, по ее словам, входят три заместителя. Первый - Владимир Кузь - курирует сферу ЖКХ и строительства, дорожного хозяйства, работу отделов по закупкам и по муниципальному имуществу. «Святослав Колинко уже имеет опыт административной работы в качестве зама. Его опыт бесценен, и потенциал у него большой в этой команде. Он курирует те же вопросы, что и раньше», - пояснила глава района. Кроме того, свой пост заместителя главы района сохранил и Геннадий Ранцев. Он курирует социальную сферу, образование, культуру и спорт.

«У всех нас был достаточно сложный период вхождения в командную работу. Но могу оценить первый месяц работы как достаточно успешный. Мы понимаем друг друга, что, на мой взгляд, самое главное», - подчеркнула Наталья Федорова.

Отвечая на вопрос, чего она требует от своих подчиненных, глава Псковского района ответила: «Слышать». «Важно, чтобы все проблемы были обозначены. Мы пытаемся решить их вместе, не отправляем одного кого-то решать, а ищем пути решения совместно. И это дает свой результат. Думаю, продолжим работать в том же духе - не устраняться от проблемы, а решать ее», - заключила Наталья Федорова.

Трех заместителей главы района, по ее мнению, достаточно для решения основных задач, стоящих перед муниципалитетом. Не видит она и необходимости наращивать «мышечную массу администрации Псковского района» путем расширения штата сотрудников.

«Однозначно мы пойдем не по этому пути, а по пути усиления эффективности работы. Людей достаточно. Компетенция, работоспособность, исполнительность - те качества, которыми должен обладать любой муниципальный служащий. Не отписываться бумажками, а реально решать проблемы», - заключила Наталья Федорова.