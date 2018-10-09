Общество

Минпромторг закупает 18 школьных автобусов для Псковской области

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит закупку школьных автобусов для Псковской области. Соответствующая заявка размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, для региона планируется приобрести девять автобусов вместимостью от 21 до 24 человек, шесть - от 13 до 20 человек и три - от 10 до 12 человек. Всего - 18 машин.

Начальная цена контракта составляет почти 14 млн рублей.

Напомним, что в начале сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому для регионов России будут закуплены новые школьные автобусы и автомобили скорой медицинской помощи. Тогда губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что «обновление регионального парка спецтранспорта - значимое для региона решение, которое позволит заменить сильно изношенную технику в районах и сохранить доступность образования и оперативной медпомощи для жителей сельских территорий».