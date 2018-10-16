Общество

Все лучшее - детям, но без парковок

С парковками в городе у нас плохо, а с парковками возле школ и детских садов - совсем беда. Подъехать к школам в течение дня, конечно, возможно, но, когда уроки заканчиваются у нескольких классов одновременно, - практически нереально. Не менее плачевно выглядит ситуация утром, когда учеников привозят к началу занятий или в обеденное время, когда родители отправляют в школу детей, обучающихся во вторую смену. Да и родительские собрания никто не отменял. А когда случаются какие-то школьные праздники - День знаний или выпускной - ситуация усугубляется многократно. Причем с проблемой парковок сталкиваются не только родители, но и учителя, и персонал учебных заведений.



На фото: около школы №2, ул. Свердлова

Игра с огнем

Большинство псковских школ построены еще в советское время, то самое, когда люди в булочную еще ни на такси, ни на личном авто не ездили. Дорогое было удовольствие, да и школы были в шаговой доступности, потому что дети зачастую ходили учиться исключительно по месту проживания.

Сегодня ситуация поменялась. Родители стали более избирательны в выборе учебных заведений, а их забота становится причиной пробок и заставленных машинами соседних к школам и детским садам дворов. Специальных парковок у псковских школ нет, поэтому в самые горячие часы рядом с ними, как говорится, ни пройти, ни проехать… Возникают серьезные вопросы, связанные с безопасностью школьников. Во-первых, автолюбители часто вынуждены высаживать ребенка посреди улицы, что само по себе довольно рискованно. А во-вторых, пока они внимательно следят, чтобы их подопечные без происшествий добрались до входа, создаются заторы на дорогах.



На фото: около школы №2, ул. Свердлова

Скопление машин у школ представляет опасность и для тех ребят, которые добираются до школы самостоятельно, пешком. Многим из них по пути приходится переходить дорогу, а из-за скопления автомобилей заметно ухудшается обзор, да и это бесконечное движение рядом с учебными заведениями совсем не располагает к безопасной среде. Все мы знаем, что дети не всегда бывают осторожны и внимательны даже в зоне активного движения транспорта.



На фото: родителям, отвозящим детей в школу №2 не хватает места на ул. Свердлова,

и они паркуются даже на ул. К.Маркса

С относительно новыми школами и детсадами в Пскове тоже не все так, как хотелось бы. Не секрет, что застройщики неохотно прорабатывают социальную инфраструктуру в зоне своей ответственности, вот и появляются детские сады в цокольных этажах, а нормальные парковки рядом с ними - не появляются. Таковы уж законы рынка - в первую очередь строители думают о том, как заработать с каждого квадратного метра, а не о комфортной среде обитания.



На фото: около лицея №4, ул. Пароменская

Яркий пример - школа в Борисовичах. Из гимназии старательно делают пример для гордости и обожания, и там действительно много чего сделали и предусмотрели. Но о парковке, кажется, забыли. Между прочим, когда ее строили, обещали, что огромный актовый зал на 700 мест может использоваться для проведения общегогородских мероприятий и концертов. Прекрасная затея, но где будут парковаться зрители, если к гимназии сейчас даже подъезда нормального нет?



На фото: около школы №5, ул. М. Горького

Ситуацию осложняет тот факт, что машины у школ можно парковать только возле них, без заезда на территорию учебного заведения. Таковы требования безопасности. В результате страдают жители соседних дворов, которые буквально заполоняют автомобили непрошенных гостей. И дело ведь не только в том, что местным самим в результате негде парковаться (хотя и этот факт их изрядно нервирует). Зачастую во дворах просто не пройти! А если случится ЧП? Ни скорая, ни бригада пожарных не смогут пробиться через такой автозаслон. Получается, в День знаний нельзя ни болеть, ни рожать, ни получать травмы?



На фото: во дворе школы №23 - парковаться здесь нельзя, но, видимо, если очень хочется, то можно...

К слову, результаты проведенных летом активистами Народного фронта рейдов показали, что в каждой третьей российской школе существуют проблемы с обеспечением дорожной безопасности: отсутствуют пешеходные переходы, нет «лежачих полицейских» и необходимых дорожных знаков. На этом фоне неразбериха с отсутствием парковок становится особенно опасной.

«Зашлагбаумить» проблему

Ни единожды проблема с парковками возле школ и детских садов поднималась в группе «Контроль. Псков» в соцсети Facebook. Как правило, все жалобы сводились к недовольствам жителей близлежащих дворов. Администратор группы, сотрудница Псковской гордумы Анна Удовенко в ответ беспристрастно напоминала, что прямого запрета на парковку машин всех желающих на дворовой территории нет.

Как вариант, жители могут защитить свой двор от непрошенных гостей шлагбаумом. Однако решение о его установке необходимо принять на общем собрании. В противном случае никто не может гарантировать, что приезжающие в рядом расположенные здания (в том числе и в школу) посетители не будут парковать в их дворе машины.



На фото: около детского сада №55, ул. Западная

«Дворовая территория - зона ответственности собственников многоквартирного дома согласно Жилищному кодексу. А стоять возле школы или просить воспользоваться парковкой у школы, а не дворовой территорией, у нас полномочий нет. Это будет самоуправство», - комментировала Анна Удовенко.





На фото: около школы №25, ул. Западная

Так что же жителей многоквартирных домов спасут только заборы и шлагбаумы? Похоже, других вариантов у городской администрации для нас нет. Да и водители не понимают, почему их оставили в этой ситуации виноватыми, и иронизируют: «Это не проектировщики не предусмотрели, что люди на машинах детей в школу повезут, а мы проигнорировали шикарную школьную парковку и залезли в жилой двор».



На фото: около школы №25 есть небольшой карман, но он всегда занят,

поэтому водители останавливаются прямо на газоне.

Думаете, у новой школы, которую вознамерились построить на участке стадиона на улице Юбилейная возле домов №№43-45, появится просторная парковка? Там под учебное заведение выделяют такой маленький пятачок, что можно смело прогнозировать, что автомобили родителей и педагогов окажутся в соседних дворах. К тому же там и так один из самых опасных участков в городе - отпустить ребенка, чтобы он самостоятельно перешел улицу Юбилейную возле воинской части рискнет не каждый родитель. А теперь представьте, что там будет творится, когда родители начнут массово подвозить детей к началу занятий и забирать после.

А если еще все дворы шлагбаумами закрыть?



На фото: около детского сада №55, ул. Западная

Что делать?

Есть ли решение у этой проблемы? Конечно, есть. Во всяком случае, у большинства школ и детских садов при должном желании и рвении вполне можно обустроить парковочные места. Удивляет, что этого до сих пор не происходит. Вот почему, рядом со школой №2 на улице Свердлова, где почти завершилась глобальная реконструкция, вместо парковки вырастает офисное здание? Почему в проекте, который составлялся не в советское время, а в наши дни, снова не была учтена эта проблема?

Может быть, стоит поучиться у других? Вот, к примеру, какое интересное решение предложили в Минске, где проблема с парковками у детсадов и школ стоит, пожалуй, еще острее, чем в Пскове. Там считают, что обязательным элементом возле детских учреждений должны стать пикап-зоны, где можно высадить ребенка или на короткое время оставить автомобиль.

Эксперты разработали несколько типовых вариантов пикап-зон возле школ - в зависимости от спроса. Исходили из того, что есть два типа поведения водителей в час пик, когда проблема проявляется наиболее остро. При небольшом потоке машин предусмотреть зону с возможностью остановки до двух минут, пока родители высаживают ребенка, и он сам идет на учебу. Как правило, это школьники средних классов и старше. Если же машин прибывает достаточно много, то нужно уже делать зону больше - с возможностью остановки до десяти минут, чтобы детей можно было сопроводить в детсад или школу, если это младшеклассники.

В первом случае достаточно организовать небольшой кружок, на котором уместится до трех автомобилей. Во втором потребуется кружок побольше и парковка посередине.

Плюсы очевидны. Машины водителей, высаживающих детей, не будут останавливать поток на улице. А разворотное кольцо исключит движение задним ходом, что в стесненных условиях является проблемой.

Разумеется, на такой лакомый кусок парковки могут позариться другие водители. Чтобы предотвратить несанкционированную стоянку, предлагается сделать кружки закрытыми (банально закрывать ворота, устанавливать шлагбаумы и пр.), а ключи вручить сторожу/вахтеру.

Другой подход - более цивилизованный, без заборов. А если же кто-то все-таки бросит автомобиль, то сотрудники учебного заведения будут действовать как контролеры платных стоянок - сфотографируют машину нарушителя, отправят снимок оператору системы, а тот оформит «письмо счастья».

Проекты, безусловно, затратные, но, если мы пустим ситуацию на самотек, очень скоро мы можем столкнуться с транспортным коллапсом. Как бы не быть беде.

Юристы рекомендуют родителям школьников не ждать у моря погоды, а активно добиваться обустройства парковок: обращаться не только непосредственно в учебное заведение, но и в администрацию города, прокуратуру и Роспотребнадзор с требованием сооружения парковки в судебном порядке. Да придется собрать немало доводов, но эксперты советуют упирать именно на безопасность детей. В конце концов, это самое важное.

Алексей Овчинников