Общество

РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии

Верующие РПЦ после решения Священного синода не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии, напомнил​ секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, передает «Интерфакс». Он перечислил территории, где расположены «запретные» для прихожан РПЦ храмы.

Якимчук пояснил, что в Турции речь идет о всех действующих храмах Стамбула и о единственном действующем храме в традиционной зоне отдыха российских туристов Анталье. Кроме того, под запрет попадают ряд церквей в Греции - на Крите и островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых Родос.

Кроме того, секретарь ОВЦС подтвердил, что запрет распространяется и на церкви Афона. «Конечно, есть еще Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят», - добавил он.

Если верующие не будут следовать решению синода, им предстоит покаяться об этом на исповеди, предупредил Якимчук. «За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания - прещения, а для мирян - покаяние на исповеди в непослушании церкви», - сказал он.

Как отмечает РБК, в ст. 6 Положения о церковном суде Русской православной церкви (Московского патриархата) указывается: «Каноническое прещение (наказание) должно побуждать члена Русской православной церкви, совершившего церковное правонарушение, к покаянию и исправлению». Само наказание не может быть наложено «без достаточных доказательств, устанавливающих виновность данного лица», в соответствии с 28-м правилом Карфагенского собора (прошедшего в 419 году). Среди наказаний для священнослужителей предусмотрены освобождение от должности, временное или пожизненное запрещение священнослужения, извержение из сана и отлучение от церкви.

Так, в 1992 году, после объявления митрополитом Филаретом о создании Киевского патриархата, не признанного Русской православной церковью, Архиерейский собор РПЦ постановил наказать его лишением церковного сана и признанием недействительными всех совершенных им рукоположений.

Решение о разрыве церковного общения со Вселенским патриархатом Священный синод РПЦ принял накануне, 15 октября. Причиной стали предпринятые Константинополем шаги по восстановлению Киевской митрополии в составе своей канонической территории и придаче УПЦ Киевского патриархата автокефалии.

«Это значит, что я теперь не могу причащаться в Константинополе, а константинопольский грек не может причащаться в Москве», - объяснял решение РПЦ специалист в области церковного права, доктор юридических наук Алексей Величко в комментарии порталу «Православие и мир».

О том, что православные россияне больше не смогут использовать для богослужений храмы Афона, ранее предупредил пресс-секретарь Московского патриархата Александр Волков.