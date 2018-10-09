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Нет, мне не хочется сбежать - Наталья Федорова о первом месяце работы на посту главы Псковского района

Наталья Федорова не жалеет, что стала главой Псковского района. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», комментируя итоги первого месяца своего пребывания в этой должности.

«Нет, мне не хочется сбежать. Это мой родной район, и интерес не пропал. Мне интересно работать, у меня очень сильная связка с командой. Считаю, что когда между людьми есть понимание, и у них что-то получается (пусть не все сразу), это придает сил и энергии», - отметила Наталья Федорова, указав в качестве одного из примеров успешной совместной работы открытие автогородка в стремуткинской школе.

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«Это дает определенный стимул, и раз уж мы прошли тяжелые испытания, то хочется проверять себя и дальше. Желание и силы работать есть», - заключила Наталья Федорова.

«В летний период у меня было сложное погружение в проблематику района. Но школа пройдена, закалка получена, и я очень благодарна, что этот период был. В сентябре, придя на пост главы района, я уже знала суть многих проблемных вопросов, и удалось выйти на уровень выработки путей их решения», - пояснила глава Псковского района.

В числе важных задач, над решением которых предстоит трудиться команде органов местного самоуправления района, Наталья Федорова отметила формирование районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, успешное прохождение осенне-зимнего периода, повышение доступности медицинской помощи населению.

«Также наша главная задача - укрепление взаимодействия с районным Собранием, чтобы мы с депутатами были в едином целевом поле в направлении улучшения жизни жителей района. До недавнего времени это были мои коллеги, эта работа мне хорошо знакома. Люди все достойные и уважаемые, способные проявлять инициативу и подкреплять ее делом», - заключила гостья студии.