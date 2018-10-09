Общество

После вмешательства дновской прокуратуры сирота получила жилье

Прокуратура Дновского района принимает меры по защите прав и законных интересов сироты.

Прокуратурой района установлено, что в соответствии с протоколом заседания жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей гражданка В. включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но не обеспечена жильем.

Исковые требования прокурора об обязании администрацию Дновского района предоставить ей благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарно-техническим требованиям, имеющее площадь не менее 25 кв. м на территории города Дно в январе 2018 года удовлетворены.

Жилье предоставлено в конце сентября 2018 года.