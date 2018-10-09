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Общество

ОНФ назвал самые частые виды мошенничества с материнским капиталом

16.10.2018 13:23|ПсковКомментариев: 0

Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг самых распространенных мошеннических схем, связанных с реализацией материнского капитала, пишет РБК.

Самым распространенным преступлением, связанным с получением этой выплаты, оказалась покупка под предлогом улучшения жилищных условий квартиры у родственников (как правило, носящих другую фамилию). После регистрации сделки деньги, включая средства материнского капитала, перечисляются продавцу, который, в свою очередь, возвращает эту сумму покупателю, который владел сертификатом, и затем тот тратит средства по своему усмотрению.

На что можно тратить маткапитал

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, за время ее действия российским семьям было выдано 8,7 млн сертификатов. Материнский капитал - сумма, которую родители получают от государства за рождение или усыновление второго ребенка (в ноябре прошлого года президент объявил, что некоторые семьи смогут получить деньги и после рождения первенца). Программа продлена до 2021 года, недавно вице-премьер Татьяна Голикова допустила продление программы и после этого срока. Каждая семья с двумя и более детьми имеет право получить материнский капитал лишь однажды, на одного ребенка. При этом ежегодно сумма капитала в связи с инфляцией индексируется.

В настоящее время размер маткапитала составляет 453,026 тыс. руб., с 2020 года он достигнет 470 тыс. руб. Эти деньги по закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» семьи могут тратить на приобретение и строительство жилья, на образование, на социальную адаптацию детей-инвалидов, а с июня 2018 года - на погашение долгов по кредитам и ипотеке.

Ответственность за преступления с маткапиталом наступает, как правило, по ст. 159.2 Уголовного кодекса «Мошенничество при получении выплат». Правонарушителям грозит штраф (от 120 тыс. до 1 млн руб.) или лишение свободы (от четырех месяцев до десяти лет). «В большинстве случаев мошенничества с материнским капиталом предусмотрена уголовно-правовая ответственность, - сказала РБК представитель Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Елена Гринь. - Помимо этих мер применяются и гражданско-правовые, когда правонарушитель обязан возместить убытки, уплатить неустойку».​​

В 2017 году за махинации с материнским капиталом были осуждены 2,3 тыс. человек.

Другая распространенная мошенническая схема - покупка квартиры по завышенной стоимости. Для таких сделок, как правило, используют непригодную для жилья недвижимость (аварийное или ветхое жилье), которую делят на части и продают по стоимости, равной размеру материнского капитала. После совершения сделки продавец (риелтор) отдает деньги покупателям за вычетом расходов на свои услуги. Эксперты ОНФ отмечают, что такая сделка противоречит закону, поскольку приобретаемая недвижимость не улучшает жилищных условий семьи.

Еще один способ ​мошенничества - покупка несуществующего дома или квартиры, которая затем перепродается. В этой ситуации риелторы по нескольку раз перепродают одну и ту же недвижимость родителям, которые хотят получить материнский капитал наличными. Для таких сделок, как правило, привлекаются нелегальные агентства недвижимости или фирмы-однодневки, которые заключают фиктивный договор займа на покупку жилья.

Распространение получили и махинации с ипотекой. Например, мать - обладательница сертификата оформляет ипотечный кредит на покупку жилья в «дружественном» банке, а риелторская фирма заключает фиктивный договор купли-продажи, согласно которому она приобретает у фирмы квартиру. На основании этих документов Пенсионный фонд производит выплату по сертификату на материнский капитал.

Автор исследования ОНФ Елена Гринь считает, что в закон следует внести ограничения, которые сократили бы возможности мошенничества с маткапиталом. В частности, по ее мнению, стоит запретить приобретать на эти средства ветхое и аварийное жилье.

И другие махинации

Помимо этого зафиксированы случаи получения сертификата на маткапитал теми, кто не имеет на это прав. Например, за получением выплаты часто обращаются женщины, представившие поддельные документы о рождении второго ребенка. Подделать документы «роженице» помогают врачи и риелторы, рассказывают в ОНФ.

Эксперты пояснили, что иногда сертификат на материнский капитал пытаются получить даже люди, лишенные родительских прав. Это возможно в тех случаях, когда женщин лишают родительских прав после рождения второго ребенка. В этом случае сертификат становится недействительным, уточнили в ОНФ.

Председатель коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев подтвердил РБК, что перечисленные махинации действительно являются самыми частыми способами мошенничества с маткапиталом. Все они распространены «примерно в равной мере, причем особенно часто - в провинции», добавил он. По мнению адвоката, из-за более низких, чем в крупных городах, зарплат жители регионов чаще «рискуют, чтобы получить эти деньги». «Но я не уверен, что людей следует строго наказывать за попытку получить деньги, которые в общем и так им достанутся, - сказал он. - Конечно, есть опасность, что деньги будут потрачены не на нужды семей или пропиты». Чтобы сократить случаи мошенничества, следует разрешить тратить эти средства и на другие нужды - в том числе на покупку автомобилей и на лечение, убежден Князев.

Теги: #ОНФ #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
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