Общество

Наталья Федорова: Талабские острова - это наша постоянная забота и внимание

«Талабские острова - это наша постоянная забота и внимание», - сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) глава Псковского района Наталья Федорова.

«Талабские острова - история особенная, и здесь мы работаем совместно с администрацией Псковской области. Уникальное место по составу населения, памятник природы. Территория заслуживает особого внимания», - пояснила глава района. С момента своего назначения на пост она уже трижды была на островах. Очередную поездку она планирует завтра - для встречи с населением по разъяснению вопросов, касающихся создания ТОСа.

Наталья Федорова отметила инициативность местного населения, с которым ей уже довелось познакомиться. «Люди реально заинтересованы в улучшении жизни на островах, чтобы там были созданы более комфортные условия», - отметила глава района.

«Сообщение с Талабскими островами, обучение детей, пожарная безопасность, уборка мусора - все это находится в зоне нашего постоянного внимания. «Ищем пути решения. Там, где можем, делаем что-то сразу. В стадии решения находится вопрос по медобслуживанию, плотно прорабатываем вопрос по вывозу мусора. Талабские острова - это наша постоянная забота и внимание», - заключила Наталья Федорова.