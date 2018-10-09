Общество

Начинающие экологические эксперты учились брать пробы из реки Великой в Пскове

Сегодня, 16 октября, в Пскове активисты Общественного народного фронта провели рейд в рамках проекта «Школа общественных экологических инспекторов» к месту сброса сточных вод в реку Великую под мостом 50-летия Октября.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, заборы проб сточных вод проводила активист Общественного народного фронта, кандидат химических наук Лариса Никольская. Мероприятие проходило в формате семинара для слушателей «Школы общественных экологических инспекторов». Эксперт продемонстрировала, каким образом нужно брать пробы из водоемов для дальнейшего анализа.

Пробы воды брались при помощи специализированного набора для экспресс-анализов. Набор представлен в виде компактного ранца, что позволяет экологическим инспекторам проводить анализы непосредственно у самой точки сброса сточных вод. Ранец оснащен всеми необходимыми инструментами и материалами для проведения ряда исследований.

Первым этапом исследования является геолокационная пометка очага загрязнения специальным GPS-маячком. «Главное в нашей работе - безопасность, а именно использование средств индивидуальной защиты - перчаток и очков, чтобы предотвратить попадание токсичных веществ на уязвимые части тела», - отметила Лариса Никольская.

У источника сброса сточных вод эксперт по резкому запаху и цвету определила, что сточные воды никак не очищаются. Также она отметила, что пробы осуществляются в трех очагах загрязнения. Первой точкой является непосредственно сам источник. Второй точкой взятия пробы является область, где отходы смешиваются с водой. Третьей точкой является прибрежная область водоема на расстоянии 50 метров от источника загрязнения.

Взятие первой пробы осуществлялось в специализированную пластиковую посуду. Проба подверглась ряду анализов с использованием органолептического метода исследования. Сточные воды набирались в пробирку, далее в нее помещалась часть специальной «таблетки», которая в свою очередь вступает в реакцию с жидкостью и изменяет ее цвет. Далее получившийся раствор сравнивают со специальной таблицей и по его оттенку выявляют степень загрязнения. Как отметила Лариса Никольская, данный метод изучения называется колориметрическим.

Еще один метод исследования с использованием «цветополосок» из лакмуса также входит в список колориметрических.

Последующие анализы в остальных двух точках очага загрязнения проходят по тому же принципу, но с использованием специальных емкостей для забора воды. Данное приспособление представляет из себя емкость, оснащенную грузом и специальными отверстиями для забора воды, а также веревкой. Приспособление бросается в водоем, после чего исследователь подтягивает его к себе и достает емкость с пробой, которая впоследствии также проходит ряд анализов.

«Общественный экологический инспектор выполняет важнейшую роль в сохранении целостности экологии. Именно они привлекают внимание вышестоящих государственных организаций к проблеме», - пояснила эксперт.

В рамках проекта также будут забраны дополнительные пробы из всех трех точек очага загрязнения для последующей передачи их в специализированную лабораторию, где пройдет более подробное изучение образцов. На основе всех этапов проверки будут подготовлены соответствующие обращения в Росприроднадзор.



Подробнее о «Школе общественных инспекторов» рассказал координатор проекта ОНФ Сергей Елизаров. Он напомнил, что Школа начала работу в конце сентября совместно с министерством природных ресурсов и экологии России. Раз в неделю на протяжении двух месяцев эксперты Общероссийского народного фронта и минприроды РФ читают лекции для будущих экологических инспекторов в формате вебинаров.

Всего в школу уже записалось около 1600 человек из всех регионов России. После прохождения обучения будут заниматься мониторингом исполнения нового «майского указа» президента в части экологии. С 15 октября по 2 ноября во всех 85 регионов пройдут обучающие семинары для участников школы общественных экологических инспекторов в виде специальных рейдов на проблемные экологические точки.

Обучение является бесплатным и не имеет возрастных ограничений. По итогам обучения слушатели сдадут экзамен и получат удостоверения экологических инспекторов, что позволит им в свою очередь осуществлять контроль за экологической обстановкой в стране. Как подчеркнул Сергей Елизаров, по мнению экспертов ОНФ, все будущие экологические инспекторы должны не только прослушать курс лекций, но и сами поучаствовать в решении важных экологических проблем.