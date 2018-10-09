Общество

С начала года сотрудниками Росгвардии в Пскове изъято свыше 1300 штук боеприпасов

В Пскове под руководством врио начальника Управления Росгвардии по Псковской области полковника Руслана Велиева состоялось совещание руководителей подразделений, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области Василий Малюта, так с начала года сотрудниками ОМОН и СОБР при оказании содействия правоохранительным органам было задержано 40 подозреваемых в совершении преступлений, изъято 26 единиц огнестрельного оружия, свыше 1300 шт. боеприпасов, более 100 г наркотических веществ.

Сотрудники вневедомственной охраны псковской Росгвардии пресекли 955 попыток совершения правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц, 622 человека передано сотрудникам полиции за совершение правонарушений. Передано в полицию 11 лиц, находящихся в розыске. Краж с охраняемых объектов не допущено.

Инспекторами центра лицензионно-разрешительной работы проведено свыше 20 тыс. проверок владельцев оружия. За нарушения установленных правил оборота оружия к административной ответственности привлечено более 700 граждан, аннулировано 142 лицензии и разрешения на право владения оружием. Предоставлено свыше 8000 государственных услуг гражданам и юридическим лицам в сфере оборота оружия.

В завершение совещания полковник Руслан Велиев вручил отличившимся росгвардейцам ведомственные медали, грамоты и благодарности.