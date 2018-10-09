Общество

Благодатный огонь придет в Россию и после разрыва Церквей

В Московском Патриархате заявили, что никаких проблем с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию на Пасху не будет. Разрыв отношений с Константинопольским патриархатом повлияет только на прибытие святынь этой Церкви в Россию - в ближайшее время это вряд ли предвидится.

«Принесение святынь есть действие, совершаемое по совместной договоренности двух Церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время о таких договоренностях можно говорить в отношении Константинопольской церкви», - заявил ТАСС пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

По его словам, Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского. И на это никак не влияет ситуация, сложившейся между Московским и Константинопольским патриархатами.

Ранее сообщалось, что на заседании Синода Русской православной церкви в Минске было принято решение о полном разрыве общения РПЦ с Константинополем. Примирение может произойти, если Константинопольский патриархат изменит свое отношение к украинскому вопросу.