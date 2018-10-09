Общество

В Псковском районе планируется отремонтировать больницу и поликлинику

«Пусть и небольшие, но сдвиги в повышении доступности медпомощи в Псковском районе есть», - сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава Псковского района Наталья Федорова. Так, по ее словам, в трех населенных пунктах планируется открыть фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, планируется ремонт центральной районной больницы и районной поликлиники, что будет способствовать повышению качества оказания медуслуг.

«Тема здравоохранения оказалась для меня очень больной. Живя в Тямше, я хорошо знала положение дел в районной больнице, но поездив по отдаленным населенным пунктам и посмотрев, как там обстоят дела со здравоохранением, поняла, что районная больница для кого-то роскошь, - пояснила глава Псковского района. - Пытаемся решать проблемы здравоохранения. Хоть это и областные полномочия, но жители-то наши! И огромная протяженность района, конечно, играет роль».

Доступность медицинских услуг, по мнению Натальи Федоровой, должна быть обеспечена для всех жителей района без исключения, в том числе для социально уязвимых слоев населения, стариков и детей.