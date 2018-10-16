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Откуда в детских сапогах берется влага?

Вы, наверное, замечали у ребенка влажные ноги после прогулки? А иногда бывает и такое: обувь изнутри влажная, а ноги сухие. Чаще всего родители уверены, что сапоги просто «текут». Но это далеко не всегда так. Давайте разбираться вместе.

Первая и главная причина – ноги потеют

Почему это происходит? Скорее всего, вы подобрали обувь не по температуре и активности.

Каждой модели обуви соответствует свой температурный режим, который корректируется в зависимости от активности ребенка. Чем он активнее, тем ниже температурный порог.

Невозможно купить одни сапоги и ходить в них с октября по май. Поэтому идеально иметь минимум две пары обуви: одну на слякоть, другую на морозы.

На слякоть - сапоги из ЭВА или сноубутсы.

На морозы – теплые сапоги или валенки.

Если же теплые валенки обуть, когда на улице тепло – ноги попросту вспотеют. А это, кстати, наиболее частая причина холодных ног в тепой обуви.

Вторая причина - конденсат

Часто конденсат путают с «первой причиной». Но это разные процессы.

Что такое конденсат? Помните из физики? Это «продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму».

Другими словами, конденсат - это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа. Например, в природе - роса. Или конденсат на стеклах.

Или, например, в ванной комнате, когда жарко и влажно, все охлажденные поверхности покрываются капельками воды – конденсатом. Особенно это заметно на зеркале. Замечали, наверное?

Вот в обуви происходит примерно то же самое. От ноги идет тепло, а на улице холодно. Образуется конденсат.

Мельчайшие капельки воды оседают, как правило, на стенках сапога изнутри. Там где есть воздушная прослойка с утеплителем. Или под стелькой, если она съемная, как в сапогах Nordman Lumi или валенках. В этом преимущество съемной стельки – ее всегда можно вынуть и просушить.

Как отличить эти два процесса?

Когда потеют ноги - они влажные. А когда возникает конденсат - ноги, как правило сухие. Влажным может быть утеплитель снаружи. Слегка. Капли настолько мелкие, что их недостаточно, чтобы пропитать утеплитель насквозь.

Что нужно сделать, если обнаружили в сапогах конденсат?

Вынуть вкладыш, протереть сапоги изнутри сухой тряпкой и просушить при комнатной температуре.

Третья причина влажных ног - обувь промокает

Просто ребенок, например, бежал по луже. Топнул. Зачерпнул. Вода попала через край внутрь. Да, такое тоже бывает. И очень часто.

Или в сноубутсах ребенок зашел в глубокую лужу. А, как известно, в сноубутсах нельзя заходить в воду выше уровня галошки.

Для этого есть полностью водонепроницаемые сапоги ЭВА.

Другая причина промокания обуви - механические повреждения. Прокололи, повредили сапоги, например. Какой-то микропорез – и все. Обувь пропускает влагу. Правда, такое бывает крайне редко. Чаще всего люди думают, что обувь течет, а оказывается, причина влаги в другом.

Лучший способ это проверить – поставить сапоги на несколько часов в таз с водой, а изнутри набить газетой. Если газета станет мокрая – значит, есть протечка.

Выводы и итоги

Внутри влажно, но ноги сухие - конденсат. Просто сушим обувь и все. С физикой бороться бесполезно.

Внутри влажно - ноги мокрые. Вероятно, ноги вспотели. Обувь и носки надо подбирать по погоде.

Внутри влажно - ноги мокрые. Вероятно, обувь протекает. Причина - неправильная эксплуатация или механические повреждения. Выявить причину несложно.