Общество

Псковские шахматисты завоевали награды международного турнира «Латгальская осень»

В городе Даугавпилс (Латвия) прошел юбилейный XV международный шахматный фестиваль «Латгальская осень-2018», в котором приняло участие более 70 шахматистов из Латвии, России, Литвы и Белоруссии. Организатор фестиваля -Даугавпилский шахматный клуб и Федерация шахмат Псковской области являются давними партнерами, содействующие проведению различных соревнований с участием латвийских и псковских шахматистов как в Латвии, так и в Псковской области. Псковскую область от региональной шахматной Федерации представляла большая делегация шахматистов из городов Псков и Пыталово.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации, по итогам упорной борьбы псковичи завоевали три награды турнира. В турнире «С» первое место в возрастной категории среди девочек до 10 лет заняла Кристина Стельмашонок. В турнире «В» третье место в абсолютном зачете занял Алексей Захаров, а в возрастной категории до 13 лет третье место завоевал Вадим Климанов.

В турнире «А» среди взрослых шахматистов юниорка Валерия Малышева вошла в десятку сильнейших, набрав 4 очка из 9 возможных и завоевав 8 место. На 9 месте финишировала известный детский тренер Пскова Наталья Агафонцева.

На торжественной церемонии награды юным псковичам вручали руководитель Даугавпилского шахматного клуба Станислав Кривых и главный судья соревнований, международный арбитр Альберт Циминьш.