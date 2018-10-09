Общество

Межрегиональная конференция по вопросам создания доступной городской среды состоится в Пскове 18-19 октября

18-19 октября в Пскове состоится межрегиональная конференция «Доступная городская среда», которая станет заключительным мероприятием проекта «Дружественные города: городская природная и культурная среда, доступная для людей с ограниченными возможностями».

Конференция организуется ПООО «Чудской проект», Псковским «Обществом родителей детей с аутизмом «Я и Ты» и Центром трансграничного сотрудничества Чудского озера (Тарту, Эстония) при поддержке администрации Псковской области и псковского Центра лечебной педагогики.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в ходе конференции будут представлены результаты проекта «Дружественные города» по развитию безбарьерной среды в 6 городах Северо-запада: Пскове, Архангельске, Великом Новгороде, Калининграде, Петрозаводске и Санкт-Петербурге.

Программа конференции охватывает широкий спектр вопросов, связанных с потребностями людей с особыми возможностями здоровья: инклюзивные социальные услуги, туризм, городское планирование, природную терапию для реабилитации людей с инвалидностью, их социокультурную интеграцию и другие актуальные темы формирования доступной городской среды. Участники также обсудят тенденции развития доступности на Северо-западе России, обменяются опытом реализации социальных проектов, направленных на повышение качества жизни людей с инвалидностью. В ходе конференции будут представлены итоги подготовки дизайнерской и проектно-сметной документации по созданию инклюзивного парка на территории Корытовского лесопарка Пскова.

Участниками конференции станут представители социально-ориентированных НКО, принимавшие активное участие в проекте, сотрудники региональных и муниципальных органов власти целевых городов, ответственные за развитие доступной среды, руководители объектов культуры, внедряющие инновационные подходы при создании доступной музейной среды, архитекторы и ландшафтные дизайнеры.

В качестве экспертов в области создания доступной природной и культурной среды на конференцию приглашены директор по проектам ИКОМ России Динара Халикова (Москва), президент АНО «Белая трость» Олег Колпащиков (Екатеринбург), исполнительный директор туристической фирмы для инвалидов «Либерти» Мария Бондарь (Санкт-Петербург), специалист отдела ландшафтной архитектуры Эстонского университета естественных наук Екатерина Балицка (Тарту) и другие.

Конференция «Доступная городская среда» проводится в рамках проекта «Дружественные города» при финансовой поддержке ЕС.