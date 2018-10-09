Общество

В Псковском областном Собрании обсудили поправки к проекту закона «О наградах Псковской области»

В Псковском областном Собрании прошло рабочее совещание по доработке принятого в первом чтении проекта закона «О наградах Псковской области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в обсуждении поправок к законопроекту приняли участие председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, вице-губернатор Николай Цветков, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, юристы Собрания и администрации региона.

«Предложенная таблица поправок не меняет концепцию законопроекта, внесенного губернатором, а лишь уточняет и дополняет его положения», - отметил Владимир Яников.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов предложил более полно прописать в тексте документа заслуги, за которые граждане могут быть удостоены региональных наград. «Формулировка "за заслуги в области социально-экономического развития Псковской области" не позволит наградить тех, кто проявил себя в каких-то других сферах, например, в укреплении законности, защите прав и свобод граждан или благотворительности», - высказал свое мнение омбудсмен. Представители законодательной и исполнительной власти согласились с позицией уполномоченного.

Одновременно с этим предложено дополнить положения о лицах, которые не могут быть удостоены наград Псковской области. Речь идет о родителях либо усыновителях, лишенных родительских прав, а также гражданах, замещавших государственные или муниципальные должности, государственных или муниципальных служащих, уволенных в связи с утратой доверия.

Также подготовлены поправки в статью 7 «Звание "Почетный гражданин Псковской области" - имена почетных граждан предложено публиковать на официальном сайте Псковского областного Собрания депутатов, а их фотографии размещать на «доске почета». Право определить место, где будут располагаться фотографии Почетных граждан области, предоставляется губернатору.

В общей сложности таблица поправок, включая технические правки, содержит около 30 пунктов. Изменения в законопроект, подготовленные на этапе второго чтения, будут обобщены и официально внесены комитетом по законодательству и местному самоуправлению.

Напомним, проектом закона «О наградах Псковской области» учреждаются региональные награды и устанавливается круг лиц, которые могут быть ими награждены за особые заслуги перед областью.

Помимо традиционных Почетных грамот областного Собрания, администрации области, органов исполнительной власти и иных государственных органов области, вводятся новые награды: звание «Почетный гражданин Псковской области», медаль «За заслуги перед Псковской областью», медаль «Родительская слава» и почетный знак «За заслуги перед Псковской областью».

Документом определены полномочия органов госвласти области в сфере наград. Так, высшую награду региона – звание «Почетный гражданин Псковской области» присваивает областное Собрание депутатов. Награждение медалью «За заслуги перед Псковской областью» осуществляется указом губернатора.

В проекте закона прописаны критерии для присвоения региональных наград, а также размеры денежного вознаграждения, полагающегося награждённым лицам.