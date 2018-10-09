Общество

Псковская Кадастровая палата и представители органов местного самоуправления провели рабочую встречу

Состоялась рабочая встреча специалистов Кадастровой палаты по Псковской области с представителями органов местного самоуправления. Рабочая встреча прошла в расширенном составе, в ней также принимали участие представители управления Росреестра по Псковской области, комитета по управлению государственным имуществом Псковской области и Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, главной темой обсуждения в ходе рабочей встречи стало практическое применение вступившего в силу федерального закона №340 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ», которым в том числе внесены изменения в федеральный закон №218 «О государственной регистрации недвижимости». С докладом выступила заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Псковской области Елена Шефова. В ходе своего выступления Елена Шефова проинформировала, что федеральный закон №340, прежде всего, направлен на совершенствование законодательства в сфере индивидуального жилищного строительства, государственного строительного надзора, экспертизы проектной документации, сноса объектов капитального строительства и самовольных построек.

Также обсуждался вопрос повышения электронного взаимодействия между Кадастровой палатой и органами местного самоуправления. Было отмечено, что несмотря на принятие нормативно-правового акта об обеспечении подачи заявлений о кадастровом учете исключительного в электронном виде, далеко не все органы местного самоуправления подают заявления в электронной форме. До представителей муниципальной власти было доведено, что наиболее эффективной формой взаимодействия органов местного самоуправления и органов регистрации прав является направление заявлений в электронной форме через официальный интернет - портал Росреестра. Росреестром разработан и запущен сервис «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме подавать заявления, а так же запрашивать и получать сведения ЕГРН.