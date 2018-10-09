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Отделение ПФР по Псковской области: С 11 управляющими компаниями прекращены договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России завершил работу по продлению договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями, срок действия по которым истекает в октябре 2018 года.

С 11 управляющими компаниями договора доверительного управления прекращены.

№ п.п Полное наименование управляющей компании Краткое наименование управляющей компании Дата начала договора Номер договора Дата окончания договора 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» 08.10.2003 22-03У047 08.10.2018 2 Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ООО «ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 08.10.2003 22-03У038 08.10.2018 3 Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» 08.10.2003 22-03У013, 22-0ЗУ014, 22-0ЗУ015 08.10.2018 4 Общество с ограниченной ответственностью «УК Управление инвестициями» ООО «УК Управление инвестициями» 08.10.2003 22-03У035 08.10.2018 5 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 10.10.2003 22-03У063 10.10.2018 6. ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 08.10.2003 22-03У059 08.10.2018 7. Акционерное общество «Управляющая компания «Аналитический центр» АО «УКАЦ» 08.10.2003 22-03У010 08.10.2018 8. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» ООО «УК «БФА» 08.10.2003 22-03У055 08.10.2018 9. Акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» АО «ОФГ ИНВЕСТ» 08.10.2003 22-03У043 08.10.2018 10. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» 08.10.2003 22-03У027 08.10.2018 11. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Мономах» ЗАО «УК Мономах» 08.10.2003 22-03У011 08.10.2018

В настоящее время Пенсионным фондом Российской Федерации проводятся работы по возврату средств пенсионных накоплений, которые инвестировались указанными управляющими компаниями, в Государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (инвестиционный портфель – расширенный). Планируемый срок разнесения по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц – декабрь 2018 года.