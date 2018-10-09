Отделение ПФР по Псковской области: С 11 управляющими компаниями прекращены договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России завершил работу по продлению договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями, срок действия по которым истекает в октябре 2018 года.
С 11 управляющими компаниями договора доверительного управления прекращены.
|
№ п.п
|
Полное наименование управляющей компании
|
Краткое наименование управляющей компании
|
Дата начала договора
|
Номер договора
|
Дата окончания договора
|
1
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»
|
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
|
08.10.2003
|
22-03У047
|
08.10.2018
|
2
|
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
|
ООО «ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
|
08.10.2003
|
22-03У038
|
08.10.2018
|
3
|
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
08.10.2003
|
22-03У013, 22-0ЗУ014, 22-0ЗУ015
|
08.10.2018
|
4
|
Общество с ограниченной ответственностью «УК Управление инвестициями»
|
ООО «УК Управление инвестициями»
|
08.10.2003
|
22-03У035
|
08.10.2018
|
5
|
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
|
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
|
10.10.2003
|
22-03У063
|
10.10.2018
|
6.
|
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
|
08.10.2003
|
22-03У059
|
08.10.2018
|
7.
|
Акционерное общество «Управляющая компания «Аналитический центр»
|
АО «УКАЦ»
|
08.10.2003
|
22-03У010
|
08.10.2018
|
8.
|
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА»
|
ООО «УК «БФА»
|
08.10.2003
|
22-03У055
|
08.10.2018
|
9.
|
Акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»
|
АО «ОФГ ИНВЕСТ»
|
08.10.2003
|
22-03У043
|
08.10.2018
|
10.
|
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
|
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
|
08.10.2003
|
22-03У027
|
08.10.2018
|
11.
|
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Мономах»
|
ЗАО «УК Мономах»
|
08.10.2003
|
22-03У011
|
08.10.2018
В настоящее время Пенсионным фондом Российской Федерации проводятся работы по возврату средств пенсионных накоплений, которые инвестировались указанными управляющими компаниями, в Государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (инвестиционный портфель – расширенный). Планируемый срок разнесения по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц – декабрь 2018 года.