Общество

Бизнес предложил смягчить наказание за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Госдуму предложения по смягчению законодательства о наказаниях работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин, сообщает РБК.



«Нас не устраивает, что правительство не пошло на уступки по стимулирующим мерам по лицам предпенсионного возраста. Уголовное наказание ввели за отказ приема на работу и необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста, а обещанные президентом стимулы никто особенно не прорабатывал», - сказал Шохин. По его словам, РСПП предлагал снизить вдвое тарифы в пенсионный фонд.



«Нам нужно было понять чувствительность размера пенсионного тарифа к переводу его в стимул - сохранения привлечения лиц предпенсионного возраста», — подчеркнул глава РСПП. По его словам, правительство сейчас работает в «терминах выпадающих доходов», предложения президента Владимира Путина «и так поколебали их расчеты, а тут мы вылезаем». Он отметил, что вице-премьер Татьяна Голикова назвала инициативу РСПП «наглыми предложениями бизнеса». «Не менее наглые, чем сама пенсионная реформа», - подчеркнул Шохин.



Ранее Голикова сообщила, что правительство никогда не ставило перед собой цель сэкономить при проведении пенсионной реформы. По ее словам, все ресурсы, которые поступят в Пенсионный фонд от повышения пенсионного возраста, пойдут на увеличение выплат для пенсионеров.



Госдума 11 октября приняла в третьем чтении закон о сохранении льгот по имущественным налогам в границах старого пенсионного возраста при его повышении. Поправки в Налоговый кодекс предложил глава государства. Так, женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет будут освобождены от уплаты налогов на дом, квартиру и садовый участок. Таким образом, льготы рассчитаны на предпенсионеров.



В октябре президент подписал закон о пенсионной реформе, согласно которой с 2019 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Тогда же Путин утвердил введение уголовной ответственности для работодателей, которые отказываются нанимать предпенсионеров. Согласно закону, нарушителям грозит наказание до 200 тыс. руб. и обязательные работы.