Общество

В Псковской области увидел свет первый номер молодежного журнала «FORUM»

Первый номер молодежного журнала «FORUM» вышел в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.





«В первом номере мы постарались собрать самые яркие, масштабные и креативные проекты спортивной направленности. Возможно, о них не так часто слышит молодежь, но они точно заслуживают внимания. Таким образом, в первом номере, вместе с активистами Streetbasket Pskov мы выясняли как развивается баскетбол в регионе и какие перспективы ждут спортсменов. С активистами BMX мы пытались понять чем альтернативный спорт увлекает молодежь и с какими трудностями сталкиваются представители этого направления», - рассказал главный редактор журнала Александр Андреев.



«Особое внимание мы уделяем визиту в Псков профессора Оксфордского университета и новым методам правосознания молодежи. Эксклюзивом номера по праву можно считать интервью со знаменитым тайским боксером Артемом Левиным, он же стал лицом обложки первого номера. И в завершение, мы подготовили интервью с известным спортсменом и общественником Александром Воронковым, с которым обсудили реалии жизни Псковской молодежи» - рассказал главный редактор журнала.



Напомним, молодежный журнал «FORUM» – это региональное независимое СМИ Псковской области. Распространение по региону бесплатное, а также бесплатная электронная версия журнала доступна на сайте http://forumpsk.ru.