Общество

Депутаты Пскова начали проверку арендуемых общественными организациями помещений

Депутаты Псковской городской Думы проверяют арендуемые общественными организациями помещения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, мнение о необходимости провести подобную проверку было высказано городскими парламентариями на одном из заседаний комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы. По словам городских депутатов, некоторые из социально-ориентированных общественных организаций арендуют большие площади, чем им необходимо для работы.

В состав рабочей группы, которая осуществляет проверочные выезды, входят депутаты Денис Иванов, Григорий Стороненков и Дмитрий Михайлов, а также и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова Елена Кузнецова.

Всего в рамках рабочих поездок планируется посетить и проверить фактическое использование почти 30 помещений, а также переговорить с арендаторами данной недвижимости. В ходе разговора участники рабочей группы выясняют род и степень значимости занятий некоммерческой организации, востребованность среди различных слоев населения Пскова и обоснованность занимания помещения соответствующей площади.

По завершении проверки рабочая группа обобщит полученные данные, которые станут основанием для дальнейшей работы с арендаторами.