Общество

Второй год жители деревни Загорицы не могут договориться, как содержать канаву для водоотведения

Земельный конфликт жителей деревни Загорицы вновь обсудили в комитете по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, председатель комитета Владимир Яников встретился с руководителем госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым, заместителем председателя госкомитета по имущественным отношениям Александром Можаевым, первым заместителем главы администрации Псковского района Владимиром Кузем и главой Писковичской волости Ириной Недокус. В совещании также приняли сотрудники аппарата областного Собрания.

Владимир Яников напомнил собравшимся, что второй год жители деревни Загорицы не могут договориться между собой, как содержать канаву для водоотведения. В основе бытовой ситуации оказался земельный вопрос, причем, конфликт настолько обострился, что без вмешательства органов власти, разрешить его теперь невозможно.

Водосток в деревне был всегда – когда земли использовались под сельскохозяйственные нужды, это был мелиоративный канал. Проблема возникла год назад – с появлением нового арендатора, который перепланировал территорию и засыпал канаву – после аномальных ливней в августе-сентябре 2017 года подвалы десятков деревенских домов оказались подтоплены, погиб урожай. Новый сосед проложил другой водосток и даже взялся поддерживать его проходимость. В Загорицах наступило временное перемирие. Ситуация обострилась, когда хозяйка участка, примыкающего к канаве, обнаружила у себя в огороде землю, извлечённую экскаватором из русла, и, не найдя понимания с соседом, подала на него в суд.

К разрешению разногласий подключилось почти тридцать семей и волость. В ходе разбирательств выяснилось, что территория, засыпанная землей, а это почти две сотки, была добавлена к основному участку во время уточнения границ. Частью новых владений оказался хозяйственный проезд, проходивший вдоль канавы и позволявший подобраться к ней спецтехнике. Вся территория уже поставлена на кадастровый учет. И теперь уже эти обстоятельства возмутили жителей Загориц.

В ходе совещания под председательством Владимира Яникова представители местной, муниципальной и областной власти вместе пытались найти выход из конфликта. На одной из предшествующих встреч было принято решение рассмотреть возможность выделения территории водосточной канавы в отдельный узкий участок, где видом использования было бы обозначено «водоотведение».

Андрей Михеев сообщил, что проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки подготовлен, сейчас он проходит согласование в прокуратуре, на 1 ноября назначены публичные слушания. «После этого к 9-10 ноября мы будем готовы утвердить приказ, и можно будет сформировать участок с соответствующим видом использования», - рассказал о порядке действий председатель Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Александр Можаев в свою очередь отметил, что сформированный участок может быть в перспективе изъят для муниципальных нужд. Но сделать это можно будет только через суд.

Ещё один путь решения возможен при участии районной прокуратуры – проблема затрагивает интересы целой группы лиц, но и в этом случае предстоят судебные тяжбы. По мнению главы волости Ирины Недокус, правомерность новых границ участка можно поставить под сомнение – схему Росреестра хозяйка так и не представила.

Владимир Яников предложил главе волости и заместителю главы районной администрации вместе проработать перспективы одного и другого варианта. «Самый безболезненный путь – мириться и решать. А здесь мира точно не будет, - добавил председатель парламентского комитета. – Но в любом случае находить выход нужно. Ситуации такие, к сожалению, не единичны. Наведём порядок здесь – предотвратим последующие конфликты».