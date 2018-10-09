Общество

Фермерам разрешат строить дом для себя на своей земле сельскохозяйственного назначения

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает фермерам строить дом для себя на своей земле сельскохозяйственного назначения. Законопроект меняет порядок строительства жилых домов в КФХ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая России», такое заявление сделал координатор партпроекта «Единой России» «Российское село», депутат Государственной Думы Владимир Плотников.

По его словам, главное нововведение заключается в том, что фермер получит право построить дом на своем земельном участке. «Принятия этого законопроекта мы добивались несколько лет. Теперь фермер сможет жить на своей земле, а не ездить на свой участок каждый день как на работу. Законопроект также предусматривает специальные механизмы, которые будут препятствовать возможным злоупотреблениям, к примеру, застройке сельхозземель жильем, предназначенным для последующей продажи», - отметил Плотников.

«Партпроект «Российское село» проводил всероссийскую научно-практическую конференцию по вопросам земельных отношений в конце 2017 года, по итогам которой были разработаны рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства земельных отношений. Мы направили эти предложения в правительство и Минсельхоз России, в профильный комитет Госдумы, а также региональным органам власти субъектов для рассмотрения. Законопроект прошел широкое общественное обсуждение и был поддержан в первом чтении большинством депутатов», - рассказал Плотников.

Партийный проект «Российское село» направлен на устойчивое развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества. В рамках проекта ежегодно проводится Всероссийский форум «Российское село», региональные форумы, сельскохозяйственные выставки и ярмарки, научно-практические конференции и образовательные семинары, осуществляются мониторинги цен на сельскохозяйственную технику, на земельный налог и тарифы на электроэнергию для садоводов, проводятся общественные обсуждения законодательных инициатив.