Общество

Создать в России министерство психологического климата предложил депутат Госдумы

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России Министерство психологического климата. По его словам, последние события в стране показывают, что это необходимо, пишут «Известия».

В обращении, которое депутат направил в кабинет министров, говорится, что в обществе сейчас «зашкаливает градус жестокости».

«Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети... Ситуацию пора менять, иначе в будущем мы рискуем превратиться в стаю дикарей с легким налетом цивилизации», - уверен Чернышов.

Сотрудники нового ведомства должны будут разработать программу помощи для каждой категории граждан, постараться выяснить основные причины агрессии в обществе и создать дальнейшую стратегию развития общества и его членов.

В начале октября министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала в интервью, что за последние годы количество подростковых суицидов снизилось вчетверо. По ее словам, добиться этого удалось совместной работой с министерством образования. В школах внедрялись методики, памятки для учителей и «незаметно встроенные» психологические занятия на ОБЖ.