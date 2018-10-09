Общество

Депутаты Пскова поддержали установку памятных знаков мичману Ивану Перову и малолетним узникам

Сегодня, 16 октября, в ходе подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике под председательством Елены Полонской. В работе комитета также приняли участие заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, руководители профильных комитетов и управлений администрации города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, всего на заседании было рассмотрено 12 вопросов. Так, городские депутаты единогласно поддержали установку памятного знака на Аллее Героев мичману флота, боцману подводной лодки «Л-4» Черноморского флота, Герою Советского Союза Ивану Перову.

Кроме того, на заседании комитета было принято положительное решение по вопросу о награждении Почетной Грамотой Псковской городской Думы тренера - преподавателя, основателя федерации фехтования Пскова Сергея Любимова. Также депутаты поддержали инициативу об установке в Пскове памятного знака малолетним узникам, но рекомендовали проработать вопрос с управлением культуры, определиться с источником финансирования и местом установки.

В рамках комитета также поддержано выделение дополнительного финансирования на работу Псковской общеобразовательной школы-интерната.