Общество

План по инвентаризации сведений об адресах в Псковской области выполнен на 67%

Заседание рабочей группы по вопросам инвентаризации сведений об адресах на территории Псковской области состоялось во вторник, 16 октября, в администрации региона. Совещание с участием представителей органов местного самоуправления, налоговой службы и Росреестра провел заместитель губернатора, руководитель рабочей группы Николай Цветков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации, участники заседания обсудили вопросы актуализации сведений государственного адресного реестра (ГАР) на территории региона и введения данных в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).

Заместитель руководителя УФНС по Псковской области Александр Милянтей сообщил, что, согласно утвержденному плану мероприятий, инвентаризация объектов адресации до уровня помещений с разбивкой по муниципальным образованиям должна была завершиться до 28 сентября. Соответствующие планы-графики органы МСУ должны были направить в налоговую службу. К 1 ноября сведения об адресах должны быть внесены в базу на 90%, к 1 января 2019 года - на 99,5%.

В настоящий момент эта задача в Псковской области выполнена на 67%. Наиболее низкие показатели работы отмечены в Великолукском, Печорском, Гдовском и Островском районах, на 15% работа выполнена в Пскове и Великих Луках.

В свою очередь представители Пскова и Великих Лук рассказали о проблемах, возникающих при проведении инвентаризации и эксплуатации ФИАС.

По итогам обсуждения вице-губернатор отметил, что актуализация сведений ГАР - крайне важная задача с точки зрения определения налоговой базы, и для достижения поставленных показателей необходимо нарастить темп работ. Николай Цветков рекомендовал ответственным лицам работать во взаимодействии с заинтересованными структурами. В частности, обращение о содействии будет направлено в Государственный комитет Псковской области по имуществу.